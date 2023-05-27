Франция заявила об очередном военном преступлении РФ после обстрела больницы в Днепре 27 мая, 00:12 Россияне ударили по больнице в Днепре ракетой (Фото:REUTERS/Mykola Synelnykov)

Министерство иностранных дел Франции заявило, что РФ совершила очередное военное преступление, обстреляв больницу и ветклинику в Днепре.

В МИД отметили, что российские удары намеренно были нанесены по гражданским объектам.

«Как неоднократно указывала министр Европы и иностранных дел Катрин Колонна, эти неприемлемые действия представляют собой военные преступления и не могут оставаться безнаказанными. Франция продолжит оказывать поддержку украинским судам и Международному уголовному суду в борьбе с безнаказанностью таких преступлений», — заявили в МИД.

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В пятницу, 26 мая, российские оккупанты нанесли удар по поликлинике в Днепре. По состоянию на вечер известно о двух погибших и 31 пострадавшем, спасатели продолжают разбирать завалы.

По словам пресс-секретаря Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, россияне могли ударить по Днепру зенитными управляемыми ракетами С-300 или С-400.

В Генштабе ВСУ сообщили, что за сутки оккупанты нанесли 18 ракетных ударов по Киевской и Днепропетровской областям десятью крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555 — их уничтожили защитники Украины. Россияне дважды обстреляли Днепр восемью зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 и нанесли 60 авиаударов, в том числе ударили иранскими дронами-камикадзе Шахед по Мерефе и Изюму Харьковской области, сбросили управляемые авиабомбы на Авдеевку и Нью-Йорк Донецкой области.