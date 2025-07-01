Россияне используют FPV-дроны с солнечными панелями (Фото: О связи от Сергея Флеш / Telegram)

Российские оккупанты начали использовать FPV-дроны с солнечными батареями. Об этом сообщил специалист в области радиотехнологий Сергей Бескрестнов (Флеш), во вторник, 1 июля.

«На фото уже не первый FPV-дрон противника, который замечен с солнечной панелью», — написал Флеш в Telegram.

По его словам, эта панель не сможет обеспечить питание беспилотника во время полета. Однако он сможет ожидать своего применения долгое время.

«Конечно, такая панель не сможет обеспечить питание дрона в полете, а вот FPV ждун с такой панелью просидит в ожидании своего часа очень долго», — отметил Флеш.

22 июня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявлял, что сейчас количество FPV-дронов с украинской стороны превышает количество таких дронов со стороны российских оккупантов. В то же время, по словам Сырского, РФ достигла определенных результатов, в частности в изготовлении дронов с оптоволоконным управлением, которые сложнее выводить из строя.

30 июня военный портал Defence Express сообщил, что Россия недавно впервые нанесла удар по Харькову с помощью дрона типа Черника, большая версия которого имеет функцию наведения, дальность до 100 километров и производится тысячами экземпляров.