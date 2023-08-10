Тремя выстрелами. Боевой медик сбил российский дрон-камикадзе во время эвакуации раненого — видео 10 августа, 20:06 В НГУ отметили, что это «сверхсложная задача» (Фото:НГУ/Twitter)

Военный медик Первой президентской бригады Национальной гвардии Украины Буревій во время эвакуации раненого защитника с поля боя на Востоке Украины сбил FPV дрон-камикадзе российских оккупантов.

Об этом в четверг, 10 июля, сообщила бригада НГУ Буревій в Facebook.

«Медик, который тремя точными выстрелами сбивает из стрелкового оружия вражеский FPV дрон-камикадзе, летящий прямо на его авто медэвак — звучит почти как фантастическая история», — отметили в бригаде.

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В НГУ отметили, что сбить FPV дрон-камикадзе является сверхсложной задачей, потому что он имеет большую скорость и небольшой размер по сравнению с беспилотником DJI Mavic, которые также активно используют оккупанты.

«Вот такие уникальные медики иногда встречаются в украинской армии: могут и спасать жизни своих собратьев на поле боя, и прицельно сбивать вражеские дроны-камикадзе», — подчеркнули в НГУ.

В то же время министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что бойцы успешно добрались до стабилизационного пункта, где раненому оказали всю необходимую помощь.