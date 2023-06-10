Как проходит эвакуация после подрыва Каховской ГЭС — репортаж NV из Херсона 10 июня, 21:35 В Херсоне спасатели и волонтеры вытаскивают людей и животных, которые оказались в водной ловушке из-за подрыва Каховской ГЭС (Фото:Сергей Окунев / NV)

В ночь на 6 июня войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую они контролируют более года. В результате затопило города и села ниже по Днепру. В Херсонской области спасатели, правоохранители и волонтеры начали эвакуацию.

Как проходит спасение людей и животных в Херсоне, а также с оккупированных территорий на левобережье рассказал и показал корреспондент NV Сергей Окунев.

Люди на Херсонщине вынуждены покидать родные дома, чтобы спасти жизнь себе и своим домашним любимцам. Волонтеры на лодках вывозят много животных, которые оказались в ловушке: собак, кошек и даже кур.

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Вот эта херсонская кошка четверо суток ждала спасения в закрытой квартире.

«Она у нас боевая. Обстрелы пережила… и снесенную крышу, и выбитые окна. Мужественная кошка», — говорит владелица животного.

Женщина рассказывает, что после подрыва Каховской ГЭС, они не могли добраться до Херсона, чтобы забрать кошку. Теперь она в безопасности, вместе с хозяевами.

«В подъезд заплывали на сапах» — рассказывают очевидцы об эвакуации в Херсоне в первые дни затопления.

85-летнюю Людмилу Николаевну, жительницу района Остров в Херсоне эвакуировали через двое суток после прихода воды.

Уже в карете скорой она читала молитву для израильских врачей, которые забирают ее под звуки взрывов, периодически раздающихся в городе.

Журналист NV снял момент начала обстрела эвакуационных пунктов в Херсоне. В частности, на второй день эвакуации россияне ударили по людям, которые пытаются спастись от наводнения. По словам волонтера, первый прилет был в пределах 100 метров от пункта эвакуации.

«Мы выбежали из машины и побежали вместе с военными в бомбоубежище», — говорит она.

К счастью, в том месте люди не пострадали, повреждена только машина медиков.

Особенно сложная ситуация сложилась на оккупированной части левобережья, где россияне не проводят эвакуацию. Там собственные дома стали ловушкой для людей. Они несколько дней спасались как могли, сидя на крышах, но некоторых удалось вывезти на подконтрольные территории.

«Наконец-то дома», — с облегчением говорит эвакуированная Наталья

Украинские военные смогли эвакуировать людей из временно оккупированных Олешек на левобережье Херсонщины, которые больше всего затопило после подрыва ГЭС.

Наталья не была на подконтрольной Украине территории с начала полномасштабного вторжения. После подрыва ГЭС она с мужем, который имеет инвалидность, целых три дня просидели на крыше дома. Чудом наши военные заметили их и спасли.

«Я вспомнила все молитвы, которые знала с детства. Было очень страшно», — говорит она.

Женщина из Олешек также рассказывает, что россияне на оккупированной территории не оказывали никакой помощи пострадавшим от затопления. Сейчас женщина в безопасности, а ее мужа госпитализировали.

Эвакуированных с левого берега, херсонцы встречали со слезами радости, поцелуями и объятиями. Они не виделись с начала полномасштабного вторжения.

Спасательная операция на Херсонщине продолжается. Между тем уровень воды в областном центре за последние сутки снизился более чем на метр.

