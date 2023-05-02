Под Симферополем горит база российских погранвойск — Радио Свобода

2 мая, 21:01
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Взрыв под Симферополем (Фото:Радио Свобода)

Взрыв под Симферополем (Фото:Радио Свобода)

В сети во вторник, 2 мая, распространяют фото крупного пожара во временно оккупированном Крыму. СМИ и волонтеры выяснили, что на снимках база российских погранвойск под Симферополем.

Радио Свобода по опубликованным фотографиям геолоцировала место взрыва.

По их данным, это бывшая учебно-тренировочная база пограничников в районе балки Джабанак рядом с поселком Школьное, в нескольких километрах от аэропорта Симферополя.

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Радио Свобода
Фото: Радио Свобода
Радио Свобода
Фото: Радио Свобода

Информацию о том, что взрыв произошел в районе поселка Школьное подтверждает проект GeoConfirmed в Twitter.

GeoConfirmed/Twitter
Фото: GeoConfirmed/Twitter
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Ранее крымские Telegram-каналы сообщали о звуках сильного взрыва в Севастополе. Оккупационные «власти» говорили, что громкие звуки в центре города — это, якобы, профилактическая работа и тренировка систем ПВО оккупантов.

Главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко сообщал, что с начала 2023 года во временно оккупированном Крыму зафиксировали более 30 «бавовн».

Накануне оккупанты в Крыму жаловались на «атаку беспилотников». Также утром 29 апреля в оккупированном Крыму в Казачьей бухте вблизи Севастополя раздались взрывы. На местной нефтебазе начался масштабный пожар, поднялся густой черный дым.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Крым Российская агрессия Симферополь

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