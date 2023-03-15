Пролежал среди убитых 42 дня. ВСУ рассказали о состоянии раненого бойца, которого освободили из плена в Бахмуте — фото 15 марта, 17:13 Пленного украинского бойца, которого обнаружили в подвале Бахмута, зовут Алексей Гордеев (Фото:UA_StratCom/Twitter)

Во время зачистки отбитых у оккупантов позиций в Бахмуте в одном из подвалов обнаружили раненого пленного бойца ВСУ. Мужчина пролежал в подземельях среди убитых и раненых 42 дня.

Об этом сообщает Стратком ВСУ в Twitter.

Пленного украинского бойца, которого обнаружили в подвале Бахмута, зовут Алексей Гордеев.

Раненый, но живой защитник Украины пролежал в подземелье среди убитых и тяжело раненых собратьев 42 дня.

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«Питался крошками, похудел с 80 до 42 кг — пил из луж», — говорится в сообщении.

Фото: UA_StratCom/Twitter

Накануне воюющий в составе ВСУ доброволец из Новой Зеландии рассказал, как во время зачистки позиций в Бахмуте обнаружил в одном из подвалов своего украинского товарища.

«Его глаза встретились с моими: „Новая Зеландия! Новая Зеландия!“. Я посмотрел вниз. Я узнал его, это был мой друг, которого, как я думал, убили россияне», — вспоминает иностранец, отмечая, что это лучшее, что случалось с ним за время войны.