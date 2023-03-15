ВСУ приземлили российский дрон, который оккупанты назвали «неуязвим и невидим» — фото

15 марта, 20:13
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Дрон предназначялся для ведения воздушной разведки и наблюдения (Фото:ОК Север/Telegram)

Дрон предназначялся для ведения воздушной разведки и наблюдения (Фото:ОК Север/Telegram)

В среду, 15 марта, украинские военные «приземлили» вражеский дрон ZALA 421−16E2, который Россия называла неуязвим и невидим.

Об этом сообщает пресс-служба ОК Север в Telegram.

Российский беспилотник сбили воины 58 отдельная мотопехотная бригада имени гетмана Ивана Выговского.

ОК Север/Telegram
Фото: ОК Север/Telegram

Бойцы рассказали, что эта модель дрона предназначена для ведения воздушной разведки и наблюдения, а также оснащена камерой и тепловизионным модулем. Продолжительность полета до 4-х часов, высота до 3600 м, расстояние до 35 км, вес 7,5 кг, размах крыла 2,8 м. Этот тип беспилотника может работать в обычном и бесшумном режиме.

Видео дня

ОК Північ/Telegram
Фото: ОК Північ/Telegram

«Благодаря слаженной работе военных, эта птица уже свое отлетала. Выговцы бьют точно», — говорится в сообщении.

ОК Північ/Telegram
Фото: ОК Північ/Telegram

По данным Генштаба, с начала российского вторжения ВСУ ликвидировали 2132 российских дронов.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Дроны

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