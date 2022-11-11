«На Севере кипит робота». В ОП показали стену на границе с Беларусью — фото

11 ноября, 17:35
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Уже обустроено около 3 км границы (Фото:Кирилл Тимошенко/Telegram)

Уже обустроено около 3 км границы (Фото:Кирилл Тимошенко/Telegram)

Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко показал стену, которую Украина строит на границе с Беларусью. По его данным, работы ведутся на Волыни, в Ровенской и Житомирской областях.

«Сейчас на Юге наши люди встречают наших военных, а на Севере кипит другая работа — здесь строят стену на границе с Беларусью. Ров, насыпь, железобетонный забор с колючей проволокой — это инженерные заграждения, которые строят на Волыни», — пишет он.

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Он подчеркнул, что уже обустроено около 3 км границы. Также, по его словам, работы ведутся и в Ровенской, и Житомирской областях и в регионах, граничащих с территорией России.

«Мы все хотим защиты, мы делаем все, чтобы остановить даже гипотетическое продвижение врага», — подытожил он.

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РФ и Беларусь договорились о формировании совместной группировки войск (Фото:Минобороны Беларуси/Telegram) В Генштабе ВСУ назвали направления, где РФ и Беларусь могут использовать общую группировку войск

В Генштабе ВСУ сообщили, что угроза возобновления наступления РФ на Украину на северном фронте растет, но целью агрессора будет не Киев. В этот раз направление наступления может быть изменено на запад белорусско-украинской границы для атаки на основные логистические артерии поставки вооружения и военной техники Украине от стран-партнеров.

В начале ноября сообщалось, что войска РФ могут подготовить ударную группировку для повторного наступления на Украину со стороны Беларуси не раньше, чем через два-три месяца.

Тем временем, Россия размещает свою армию на территории Беларуси, нанося по Украине ракетные удары.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Граница Беларусь Войска РФ Кирилл Тимошенко

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