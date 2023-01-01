В Киевской области обнаружили обломки российской ракеты Х-55 — фото 1 января, 23:08 В результате падения обломков ракеты никто не пострадал (Фото:Андрей Небитов/Telegram)

В Киевской области обнаружили обломки ракеты Х-55 после российского массированно обстрела Украины 31 декабря.

Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов в Telegram.

«Обломки российской ракеты обнаружили в одном из районов Киевщины после вчерашнего массированного ракетного удара врага. Части Х-55 нашли в поле недалеко от населенного пункта», — пишет он.

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Фото: Андрей Небитов/Telegram

Небытов добавил, что в результате падения обломков ракеты никто не пострадал. Он также поблагодарил Силы обороны Украины за работу и призвал украинцев не игнорировать сигналы тревоги.

Фото: Андрей Небитов/Telegram

Во время массированной российской атаки на Украину 31 декабря украинские силы ПВО сбили 12 из более 20 крылатых ракет РФ. В Киеве взрывы прогремели в трех районах — один человек погиб, 22 пострадали. Повреждены отели и Дворец Украина в центре города.

Также атаковали Хмельницкую, Запорожскую области и Николаев — во всех регионах есть пострадавшие, в том числе дети.