В Бориспольском районе обнаружили остатки сбитого вражеского беспилотника — фото

7 апреля, 21:27
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Вблизи села Вороньков только что нашли остатки неразорванной боевой части вражеского беспилотника (Фото:Андрей Небитов/Telegram)

Вблизи села Вороньков только что нашли остатки неразорванной боевой части вражеского беспилотника (Фото:Андрей Небитов/Telegram)

В Бориспольском районе Киевской области в пятницу, 7 апреля, были обнаружены остатки российского беспилотника, который был сбит ранее.

Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов в Telegram.

По его данным, вблизи села Вороньков только что нашли остатки неразорванной боевой части вражеского беспилотника, сбитого ранее.

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«Сотрудниками взрывотехнической службы Киевской области будет выполнено управляемое уничтожение боеприпаса», — добавил он.

Небитов также опубликовал фото остатков дрона.

Андрей Небитов/Telegram
Фото: Андрей Небитов/Telegram
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Борисполь Беспилотник Киевская область Дроны

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