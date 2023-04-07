В Бориспольском районе обнаружили остатки сбитого вражеского беспилотника — фото
Вблизи села Вороньков только что нашли остатки неразорванной боевой части вражеского беспилотника (Фото:Андрей Небитов/Telegram)
В Бориспольском районе Киевской области в пятницу, 7 апреля, были обнаружены остатки российского беспилотника, который был сбит ранее.
Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов в Telegram.
По его данным, вблизи села Вороньков только что нашли остатки неразорванной боевой части вражеского беспилотника, сбитого ранее.
«Сотрудниками взрывотехнической службы Киевской области будет выполнено управляемое уничтожение боеприпаса», — добавил он.
Небитов также опубликовал фото остатков дрона.