В Борисполе сошел с рельсов грузовой поезд — фото 1 марта, 22:29 Полиция сообщила, что вагоны пустые и опрокидывание не допущено (Фото:Патрульна поліція Борисполя/Facebook)

В Борисполе Киевской области в среду, 1 марта, сошел с рельсов грузовой поезд.

Об этом сообщил мэр города Владимир Борисенко в своем Telegram.

«На переезде на улице Привокзальная сошел поезд с рельсов. В настоящее время движение со стороны Вокзала будет ограничено до утра. Выбирайте альтернативные пути движения», — написал он.

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Фото: Патрульна поліція Борисполя/Facebook

Патрульная полиция Борисполя уточнила, что около 20:00 на улице Привокзальной, 38 сошел с колеи грузовой поезд. Отмечается, что одна колесная пара находится за пределами колеи, вагоны пустые, опрокидывание не допущено.

Фото: Патрульна поліція Борисполя/Facebook