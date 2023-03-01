В Борисполе сошел с рельсов грузовой поезд — фото

1 марта, 22:29
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Полиция сообщила, что вагоны пустые и опрокидывание не допущено (Фото:Патрульна поліція Борисполя/Facebook)

Полиция сообщила, что вагоны пустые и опрокидывание не допущено (Фото:Патрульна поліція Борисполя/Facebook)

В Борисполе Киевской области в среду, 1 марта, сошел с рельсов грузовой поезд.

Об этом сообщил мэр города Владимир Борисенко в своем Telegram.

«На переезде на улице Привокзальная сошел поезд с рельсов. В настоящее время движение со стороны Вокзала будет ограничено до утра. Выбирайте альтернативные пути движения», — написал он.

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Патрульна поліція Борисполя/Facebook
Фото: Патрульна поліція Борисполя/Facebook

Патрульная полиция Борисполя уточнила, что около 20:00 на улице Привокзальной, 38 сошел с колеи грузовой поезд. Отмечается, что одна колесная пара находится за пределами колеи, вагоны пустые, опрокидывание не допущено.

Патрульна поліція Борисполя/Facebook
Фото: Патрульна поліція Борисполя/Facebook
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Борисполь Поезд Киевская область

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