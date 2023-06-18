Мощное попадание. Появились фото уничтоженного склада боеприпасов россиян в Херсонской области

18 июня, 23:58
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Все, что осталось от складов боеприпасов оккупантов в Рыково Херсонской области (Фото:Братчук / Telegram)

Все, что осталось от складов боеприпасов оккупантов в Рыково Херсонской области (Фото:Братчук / Telegram)

Утром 18 июня ВСУ ударили по большому складу боеприпасов российских оккупантов в поселке Рыково Херсонской области. К вечеру появились фото с места попадания.

Фото того, что осталось от российских складов БК, опубликовал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

OSINT-специалисты также публикуют спутниковые снимки Рыкового, где взорвался склад. На видео сравнили фотографии, сделанные 16 и 18 июня.

Видео дня

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https://twitter.com/hwtnv/status/1670409548212105219
Редактор: София Лазарова

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсонская область Юг Украины Склад Контрнаступление Война России против Украины склад с боеприпасами деоккупация

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