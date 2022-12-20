Украинские военные нашли древнеримское поселение, когда копали окопы в Херсонской области — фото
О находке военнослужащие сообщили местным археологам (Фото:пресс-служба ГСЧС)
Пограничники обнаружили останки древнеримского поселения в Херсонской области, когда строили укрепления на берегу Днепра.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
«В Херсонской области во время обустройства фортификационных сооружений на побережье Днепра пограничники натолкнулись на останки древнеримского поселения. На глубине около метра начали появляться обломки амфор и кувшинов», — говорится в сообщении.
О находке военнослужащие сообщили местным археологам. Дальнейшие инженерные работы там не проводились, чтобы сохранить ценные артефакты.
«После победы здесь будет работать археологическая экспедиция», — добавили пограничники.