Украинские военные нашли древнеримское поселение, когда копали окопы в Херсонской области — фото

20 декабря, 19:34
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О находке военнослужащие сообщили местным археологам (Фото:пресс-служба ГСЧС)

О находке военнослужащие сообщили местным археологам (Фото:пресс-служба ГСЧС)

Пограничники обнаружили останки древнеримского поселения в Херсонской области, когда строили укрепления на берегу Днепра.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

«В Херсонской области во время обустройства фортификационных сооружений на побережье Днепра пограничники натолкнулись на останки древнеримского поселения. На глубине около метра начали появляться обломки амфор и кувшинов», — говорится в сообщении.

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пресс-служба ГСЧС
Фото: пресс-служба ГСЧС
пресс-служба ГСЧС
Фото: пресс-служба ГСЧС

О находке военнослужащие сообщили местным археологам. Дальнейшие инженерные работы там не проводились, чтобы сохранить ценные артефакты.

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«После победы здесь будет работать археологическая экспедиция», — добавили пограничники.

https://www.youtube.com/embed/rv8F3xb-gUk
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Херсонская область Археология История Украины Раскопки Река Днепр

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