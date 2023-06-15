Спутники зафиксировали последствия удара ВСУ по базе оккупантов возле Геническа — фото
Последствия удара ВСУ (Фото:Схеми)
На спутниковых снимках от Planet Labs за 15 июня заметны последствия ударов по пансионату Экспресс и гостиницы Chalet Termal во временно оккупированном Россией селе Щасливцево Херсонской области.
Фото опубликовал проект Схемы от Радио Свобода в Telegram.
На снимки попали поврежденные здания пансионата и следы пожаров — это заметно по сравнению со снимком за 29 мая.
Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров 9 июня сообщал, что ракеты ВСУ попали в пансионат Экспресс, где, по его информации, расположились военнослужащие Росгвардии.