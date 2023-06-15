Спутники зафиксировали последствия удара ВСУ по базе оккупантов возле Геническа — фото

15 июня, 22:14
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Последствия удара ВСУ (Фото:Схеми)

Последствия удара ВСУ (Фото:Схеми)

На спутниковых снимках от Planet Labs за 15 июня заметны последствия ударов по пансионату Экспресс и гостиницы Chalet Termal во временно оккупированном Россией селе Щасливцево Херсонской области.

Фото опубликовал проект Схемы от Радио Свобода в Telegram.

На снимки попали поврежденные здания пансионата и следы пожаров — это заметно по сравнению со снимком за 29 мая.

Видео дня

Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров 9 июня сообщал, что ракеты ВСУ попали в пансионат Экспресс, где, по его информации, расположились военнослужащие Росгвардии.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Фото

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