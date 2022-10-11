Войска РФ построили две понтонные переправы в Херсонской области — фото со спутника

11 октября, 23:13
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Оккупанты построили переправы возле разрушенного силами ВСУ Дарьевского моста через речку Ингулец (Фото:Схеми)

Оккупанты построили переправы возле разрушенного силами ВСУ Дарьевского моста через речку Ингулец (Фото:Схеми)

Спутники зафиксировали две новые понтонные переправы россиян в Херсонской области в районе села Дарьевка.

Спутниковые фото Planet Labs за 11 октября публикует проект Схемы.

Оккупанты построили переправы возле разрушенного силами ВСУ Дарьевского моста через речку Ингулец.

Одна из этих переправ находится вплотную к Дарьевскому мосту, а другая — на расстоянии более сотни метров, пишут Схемы. Вторая переправа, по их данным, могла быть построена еще 5 сентября.

Видео дня

Схеми
Фото: Схеми
Схеми
Фото: Схеми

26 сентября в Оперативном командовании Юг сообщали, что ВСУ остановили «эксплуатацию» Дарьевского моста через речку Ингулец.

https://www.youtube.com/embed/Hi3_KcM6gLU
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Войска РФ Херсонская область Спутниковые снимки

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