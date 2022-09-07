В Херсоне оккупанты построили новую паромную переправу — фото со спутника 7 сентября, 23:03 На фото видна переправа для перевозки грузовых автомобилей возле одного из причалов Херсона (Фото:Схеми)

Спутник Planet Labs зафиксировали во временно оккупированном Херсоне новую паромную переправу, которую используют войска РФ для переброски техники на фронт.

Фото, которые были сделаны 7 сентября, публикует проект Схемы от Радио Свобода.

Фото: Схемы

Схемы отмечают, что на фото видна переправа для перевозки грузовых автомобилей возле одного из причалов Херсона, где расположен памятник Первым херсонским корабелам.

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Фото: Схемы

Ранее ВСУ уже наносили удары по трем мостам в Херсонской области — Антоновском, Дарьевском и Каховском. В ВСУ отмечают, что держат полный огневой контроль над транспортными артериями, по которым оккупанты могут пополнять свои резервы.

Накануне командование Юг сообщало, что украинские силы нанесли удары по двум понтонным переправам российских оккупантов в Херсонской области — в районах Дарьевки и Голой Пристани.

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