Россияне обстреливают Херсон из оккупированной Голой Пристани — снимки со спутника 1 марта, 20:41 Херсонская область (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Российские военные ведут обстрелы Херсона с базы оккупантов в районе временно оккупированной Голой Пристани Херсонской области.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки сервиса Planet от 23 февраля, которые опубликовала Радио Свобода.

На фото можно увидеть одну из возможных баз армии РФ в городе Голая Пристань. Это санаторий Гопри, на территории которого выкопаны окопы и укрепления.

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Фото: Радио Свобода

Также на снимках от 22 февраля видны окопы и укрепления, в том числе для российской артиллерии. Они находятся между селами Забарино и Старая Збурьевка. Протяженность этих сооружений — более 10 км.

Снимки от 22 февраля / Фото: Радио Свобода

Снимки от 22 февраля / Фото: Радио Свобода

Россияне почти каждый день обстреливают Херсон и область. Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские оккупанты за 28 февраля совершили более 30 обстрелов Херсонской области. В результате атаки погибли четыре человека.

27 февраля российские оккупационные войска нанесли 119 ударов по территории Херсонской области. В результате обстрелов ранены трое гражданских лиц.