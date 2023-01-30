В Воздушных силах показали фото сбитых ракет в Винницкой и Херсонской областях 30 января, 10:16 Ракеты сбили во время массированного обстрела РФ 26 января (Фото:Командование Воздушных сил)

В Воздушных силах показали фото ракет, которые были сбиты в четверг, 26 января, во время массированного обстрела со стороны РФ.



Снимки опубликованы в Telegram-канале командования Воздушных сил ВСУ.

Одна крылатая ракета была сбита в Херсонской области подразделением Херсонской зенитной ракетной бригады Воздушное командование Юг.

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Также в командовании показали фото крылатой ракеты Х-101, которую сбили силы ПВО в Винницкой области.

6 января Украина подверглась новой массированной атаке РФ: после ночных ударов иранскими дронами утром страна-террорист обстреляла Киев и другие регионы Украины крылатыми ракетами. По информации ГСЧС, 11 человек погибли и 11 были ранены.

Россия запустила 59 крылатых ракет, силы ПВО сбили 47. Пуски были с самолетов Ту-95, Су-35, МиГ-31К и кораблей в акватории Черного моря. Оккупанты использовали ракеты Х-101, Х-555, Х-47 Кинжал, ракеты Калибр, а также управляемые авиационные ракеты Х-59.