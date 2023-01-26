Повреждены дома и машины. Последствия российского удара по Киевской области — фоторепортаж
Последствия российской атаки на Киевскую область, 26 января (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)
В ночь на четверг, 26 января, российские оккупанты нанесли удар по Киевской области дронами-камикадзе.
Пострадавших и жертв среди мирного населения нет. Часть БПЛА удалось сбить силам ПВО, в то же были попадания в объекты гражданской инфраструктуры.
В полиции рассказали, что результате атаки повреждены пять жилых домов и еще семь объектов и сооружений. Пострадали также более 40 автомобилей.
NV собрал фото последствий российской атаки на Киевскую область.