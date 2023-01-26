Повреждены дома и машины. Последствия российского удара по Киевской области — фоторепортаж 26 января, 18:13 Последствия российской атаки на Киевскую область, 26 января (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В ночь на четверг, 26 января, российские оккупанты нанесли удар по Киевской области дронами-камикадзе.

Пострадавших и жертв среди мирного населения нет. Часть БПЛА удалось сбить силам ПВО, в то же были попадания в объекты гражданской инфраструктуры.

В полиции рассказали, что результате атаки повреждены пять жилых домов и еще семь объектов и сооружений. Пострадали также более 40 автомобилей.

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NV собрал фото последствий российской атаки на Киевскую область.

Разрушенный жилой дом в Киевской области после российского обстрела, 26 января / Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Дети стоят возле воронки, которая образовалась в результате российского обстрела области / Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Последствия российского обстрела Киевской области / Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Последствия российского обстрела Киевской области / Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Женщина стоит в разрушенном российскими оккупантами доме / Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Люди разбирают завалы после российского обстрела Киевской области / Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Последствия обстрела со стороны РФ в Киевской области / Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Воронка, которая образовалась в результате российского удара беспилотниками по Киевской области / Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko