Повреждены дома и машины. Последствия российского удара по Киевской области — фоторепортаж

26 января, 18:13
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Последствия российской атаки на Киевскую область, 26 января (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Последствия российской атаки на Киевскую область, 26 января (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В ночь на четверг, 26 января, российские оккупанты нанесли удар по Киевской области дронами-камикадзе.

Пострадавших и жертв среди мирного населения нет. Часть БПЛА удалось сбить силам ПВО, в то же были попадания в объекты гражданской инфраструктуры.

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В полиции рассказали, что результате атаки повреждены пять жилых домов и еще семь объектов и сооружений. Пострадали также более 40 автомобилей.

Видео дня

NV собрал фото последствий российской атаки на Киевскую область.

Разрушенный жилой дом в Киевской области после российского обстрела, 26 января (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)
Разрушенный жилой дом в Киевской области после российского обстрела, 26 января / Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Дети стоят возле воронки, которая образовалась в результате российского обстрела области (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)
Дети стоят возле воронки, которая образовалась в результате российского обстрела области / Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Последствия российского обстрела Киевской области (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)
Последствия российского обстрела Киевской области / Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Последствия российского обстрела Киевской области (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)
Последствия российского обстрела Киевской области / Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Женщина стоит в разрушенном российскими оккупантами доме (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)
Женщина стоит в разрушенном российскими оккупантами доме / Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Люди разбирают завалы после российского обстрела Киевской области (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)
Люди разбирают завалы после российского обстрела Киевской области / Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Последствия обстрела со стороны РФ в Киевской области (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)
Последствия обстрела со стороны РФ в Киевской области / Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Воронка, которая образовалась в результате российского удара беспилотниками по Киевской области (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)
Воронка, которая образовалась в результате российского удара беспилотниками по Киевской области / Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Киевская область Война России против Украины

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