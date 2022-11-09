Нацгвардия разбила колону войск РФ в Донецкой области, уничтожены три танка и два БМП — фото 9 ноября, 17:41 Нацгвардия уничтожила колону оккупантов в Донецкой области (Фото:пресс-служба Нацгвардии)

Бойцы Нацгвардии в Донецкой области разбили колону российской техники.

Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии в Facebook.

«Бойцы подразделения специального назначения Национальной гвардии Украины разбили колонну противника, уничтожив три танка и два БМП», — говорится в сообщении.

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Уточняется, что Нацгвардия уничтожила колону оккупантов в Донецкой области. По их данным, экипаж также был ликвидирован.

«Быстрый и эффективный удар гвардейцы нанесли с ПТРК и сбросом снарядов дронами с воздуха», — добавили в пресс-службе.

Ранее пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщал, что на Донецком направлении продолжаются ожесточенные бои на Бахмутском и Авдеевском направлении.