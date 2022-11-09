Нацгвардия разбила колону войск РФ в Донецкой области, уничтожены три танка и два БМП — фото
Нацгвардия уничтожила колону оккупантов в Донецкой области (Фото:пресс-служба Нацгвардии)
Бойцы Нацгвардии в Донецкой области разбили колону российской техники.
Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии в Facebook.
«Бойцы подразделения специального назначения Национальной гвардии Украины разбили колонну противника, уничтожив три танка и два БМП», — говорится в сообщении.
Уточняется, что Нацгвардия уничтожила колону оккупантов в Донецкой области. По их данным, экипаж также был ликвидирован.
«Быстрый и эффективный удар гвардейцы нанесли с ПТРК и сбросом снарядов дронами с воздуха», — добавили в пресс-службе.
Ранее пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщал, что на Донецком направлении продолжаются ожесточенные бои на Бахмутском и Авдеевском направлении.