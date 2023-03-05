Город, которого не существует. В сети появились ужасающие кадры Марьинки, которую уничтожили оккупанты

5 марта, 01:13
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Марьинка Донецкой области уничтожена полностью (Фото:Антон Геращенко/Telegram)

Марьинка Донецкой области уничтожена полностью (Фото:Антон Геращенко/Telegram)

В сети появились фотографии Марьинки Донецкой области, которую разрушили российские оккупанты, штурмуя город.

На фотографиях видно, что российские оккупанты разрушили город полностью. В Марьинке не осталось уцелевших построек или деревьев.

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Российские оккупанты начали штурм города 24 февраля 2022 года. В данный момент они до сих пор полностью не контролируют его. Из-за своего бессилия оккупанты разрушили Марьинку ракетами и артиллерией. В 2015 году здесь проживало около 10 тысяч человек. Сейчас в городе нет ни одного гражданского.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=40pUeMIiVXM
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Донецкая область Марьинка Война в Украине Война России против Украины

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