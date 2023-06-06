Каховская плотина уже была повреждена за несколько дней до российского теракта — снимки со спутника 6 июня, 18:15 На спутниковых снимках Maxar от 5 июня видно, что часть автомобильного моста отсутствует (Фото:Снимки Maxar от 5 июня)

Каховская плотина в Херсонской области уже была повреждена за несколько дней до российского теракта на украинской ГЭС.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на спутниковые снимки Maxar от 28 мая и 5 июня.

На спутниковых снимках Maxar видно, что автомобильный мост, пролегавший через плотину, был цел 28 мая, но на снимках от 5 июня часть того же моста отсутствует.

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Фото: Снимки Maxar от 28 мая

Фото: Снимки Maxar от 5 июня

«Анализ спутниковых снимков более низкого разрешения позволяет предположить, что потеря участка моста произошла в период с 1 по 2 июня», — пишет агентство.

Американский телеканал не утверждает, что повреждения моста сыграло роль в обрушении плотины.

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС. Городам и селам ниже по Днепру грозит затопление. Власти Херсонской ОВА объявили о срочной эвакуации.

Подрыв россиянами плотины Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для оккупированной Запорожской АЭС. Вода оттуда необходима для того, чтобы станция получала подпитку для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

Под угрозой затопления около 80 населенных пунктов региона, 16 тысяч человек на правобережье Херсонской области находятся в критической зоне. Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид.