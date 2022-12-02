Завалы разбирают на третий день. Появились фото уничтоженной казармы оккупантов под Мелитополем
Удар по казарме был нанесен 30 ноября (Фото:РИА Мелитополь)
В поселке Мирный Мелитопольского района коммунальщики уже третий день разбирают завалы на месте казармы оккупантов, по которой был нанесен удар.
Издание РИА Мелитополь опубликовало фото и видео с места инцидента.
Оккупанты обустроили казарму в здании местного клуба. Туда, как сообщается, свозили мобилизованных.
Кроме того, 30 ноября был нанесен удар по казарме оккупантов в поселке Ясное.
Генштаба ВСУ, в населенных пунктах: Мирное, Токмак, Инженерное, Пологи, Ясное и Конские раздоры Запорожской области потери противника составляли: более 230 человек ранены, уничтожено более 15 единиц военной техники разных типов и боеприпасов на складах.
Накануне Генштаб сообщал, что войска РФ отводят отдельные подразделения и готовят к эвакуации оккупационные администрации в Запорожской области.