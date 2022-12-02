Завалы разбирают на третий день. Появились фото уничтоженной казармы оккупантов под Мелитополем 2 декабря, 11:19 Удар по казарме был нанесен 30 ноября (Фото:РИА Мелитополь)

В поселке Мирный Мелитопольского района коммунальщики уже третий день разбирают завалы на месте казармы оккупантов, по которой был нанесен удар.

Издание РИА Мелитополь опубликовало фото и видео с места инцидента.

Оккупанты обустроили казарму в здании местного клуба. Туда, как сообщается, свозили мобилизованных.

Видео дня

Фото: РИА Мелитополь

Кроме того, 30 ноября был нанесен удар по казарме оккупантов в поселке Ясное.

Генштаба ВСУ, в населенных пунктах: Мирное, Токмак, Инженерное, Пологи, Ясное и Конские раздоры Запорожской области потери противника составляли: более 230 человек ранены, уничтожено более 15 единиц военной техники разных типов и боеприпасов на складах.

Накануне Генштаб сообщал, что войска РФ отводят отдельные подразделения и готовят к эвакуации оккупационные администрации в Запорожской области.

