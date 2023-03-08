Спецподразделение Kraken показало фото Буданова перед штурмом Русской Лозовой
Кирилл Буданов перед штурмом Русской Лозовой (Фото:Kraken/Telegram)
Спецподразделение Kraken опубликовало фото начальника Главного управления разведки Минобороны Буданова перед штурмом поселка Русская Лозовая в Харьковской области.
Снимки обнародованы в Telegram-канале Kraken.
«Начальник Главного управления разведки МО Украины, генерал-майор Кирилл Буданов перед тем самым штурмом спецподразделением ГУР МО Kraken Русской Лозовой на Харьковщине», — говорится в сообщении.
Накануне командир спецподразделения Kraken с позывным Вито рассказал, что Кирилл Буданов лично принимал участие в спецоперации по освобождению поселка Русская Лозовая в Харьковской области в конце апреля 2022 года.
Зачистка длилась несколько дней. Россияне пытались несколько раз вернуть утраченные позиции, пока окончательно не отошли и не закрепились в поселке Питомник.
ВСУ освободили населенный пункт Русская Лозовая 29 апреля 2022 года. По словам военных, он стратегически важен, потому что расположен на автомобильной трассе Харьков — Белгород.