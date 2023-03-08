Спецподразделение Kraken показало фото Буданова перед штурмом Русской Лозовой 8 марта, 14:10 Кирилл Буданов перед штурмом Русской Лозовой (Фото:Kraken/Telegram)

Спецподразделение Kraken опубликовало фото начальника Главного управления разведки Минобороны Буданова перед штурмом поселка Русская Лозовая в Харьковской области.



Снимки обнародованы в Telegram-канале Kraken.

«Начальник Главного управления разведки МО Украины, генерал-майор Кирилл Буданов перед тем самым штурмом спецподразделением ГУР МО Kraken Русской Лозовой на Харьковщине», — говорится в сообщении.

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Накануне командир спецподразделения Kraken с позывным Вито рассказал, что Кирилл Буданов лично принимал участие в спецоперации по освобождению поселка Русская Лозовая в Харьковской области в конце апреля 2022 года.

Зачистка длилась несколько дней. Россияне пытались несколько раз вернуть утраченные позиции, пока окончательно не отошли и не закрепились в поселке Питомник.

ВСУ освободили населенный пункт Русская Лозовая 29 апреля 2022 года. По словам военных, он стратегически важен, потому что расположен на автомобильной трассе Харьков — Белгород.

