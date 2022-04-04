«Мы еще не видели пика зверств РФ». Ужасы Бучи повторятся и в других захваченных россиянами городах — политолог

4 апреля, 13:03
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Российские оккупанты убили сотни украинцев в Буче и других городах Киевской области (Фото:Михаил Подоляк / Twitter)

Российские оккупанты убили сотни украинцев в Буче и других городах Киевской области (Фото:Михаил Подоляк / Twitter)

Пытки и жестокие массовые убийства, которые совершали россияне в Буче, могут происходить и в других захваченных войсками РФ городах Украины, предположил в эфире Радио НВ политолог Олег Саакян.

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«Как минимум в Мариуполе и некоторых громадах, по которым довольно серьезно прошлись россияне, нас ожидают не менее шокирующие картинки. Зверства этой войны, думаю, еще не завершились и даже, по всей вероятности, мы не видели пика этих зверств», — считает Саакян.

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Политолог объясняет, чем вызвано такое жестокое поведение российских оккупационных войск:

«Мы воюем с обществом, в котором выписали всем индульгенцию от совести и [одобрили] безнравственность. Сама сегодняшняя идеология построена на человеконенавистничестве, на превосходстве одной нации над другими. <...> Это позволяет сейчас россиянам идеологически обосновать это античеловечное поведение. И, соответственно, у военных есть возможность делать это не скрывая, абсолютно дерзко и выполняя приказы сверху».

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Саакян добавляет: в РФ относятся к своему народу, как к скоту. По мнению политолога, в Украине, где живут богаче и сопротивляются, россияне бесятся и совершают зверства, поскольку понимают, что они убийцы, мародеры, интервенты и оккупанты.

https://www.youtube.com/watch?v=Nll8roymsLk

После освобождения Вооруженными силами Украины Киевской области в окрестностях столицы, в частности в Буче, Ирпене и по Житомирской трассе, были обнаружены десятки тел замученных и убитых российскими оккупантами мирных жителей и братские могилы с сотнями тел украинцев.

Согласно последним данным, российские войска за время своего нахождения в Буче убили не менее 340 человек.

Редактор: Юлия Козина

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Теги:   Мариуполь Буча Убийства Киевская область Армия России Российская армия Радио НВ Война России против Украины

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