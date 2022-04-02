Угроза с неба. Что делать при фосфорной бомбардировке — инструкция Минприроды 2 апреля, 16:13 Цей матеріал також доступний українською Сохраняем спокойствие и верим в наши Вооруженные Силы и Украину (Фото:Ministry of Defense of Ukraine / Flickr)

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины подготовило информационные материалы, что делать при фосфорной бомбардировке.

«Все больше российские войска используют против украинского населения запретные зажигательные боеприпасы с белым фосфором — фосфорные бомбы. Например, в открытых источниках сообщалось о таких фактах в Донецкой, Луганщине и Киевщине», — говорится в министерском сообщении.

Видео дня

Отмечается, что такие бомбардировки не только приводят к масштабным пожарам и химическому загрязнению почв. Белый фосфор еще очень опасен и для человека.

Какой вред причиняет фосфорная бомбардировка

Фосфорная бомбардировка влечет за собой:

масштабные пожары;

химическое загрязнение почв;

вызывает тяжелые химические ожоги, поражение костей и костного мозга при попадании на кожу человека.

Что делать при фосфорной бомбардировке

Единственная защита при форфорной бомбардировке — спрятаться в укрытие.

Поскольку фосфор горит при содействии с кислородом, гасить его нужно огромным количеством воды.

Первая помощь при поражении белым фосфором

не касайтесь руками частиц фосфора на коже или на одежде;

по возможности окуните поврежденную часть тела в воду. Обильно поливайте или смачивайте водой кожу и одежду там, где есть капли фосфора;

осторожно снимите одежду ( лучше непосредственно в воде или продолжая поливать водой кожу и одежду там, где есть капли фосфора);

обработайте рану содовым раствором: на один стакан воды добавить 1 чайную ложку соды;

пейте много воды, молока или щелочной воды без газа;

дайте обезболивающее и успокаивающее сознательному человеку с фосфорными ожогами.

Ни при каких обстоятельствах не используйте пероксид водорода и вату при обработке ран, поскольку фосфор распадается на род и кислород. Последний вызывает возгорание фосфора.

Инфографика: mepr.gov.ua

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.