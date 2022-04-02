Угроза с неба. Что делать при фосфорной бомбардировке — инструкция Минприроды
Сохраняем спокойствие и верим в наши Вооруженные Силы и Украину (Фото:Ministry of Defense of Ukraine / Flickr)
Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины подготовило информационные материалы, что делать при фосфорной бомбардировке.
«Все больше российские войска используют против украинского населения запретные зажигательные боеприпасы с белым фосфором — фосфорные бомбы. Например, в открытых источниках сообщалось о таких фактах в Донецкой, Луганщине и Киевщине», — говорится в министерском сообщении.
Отмечается, что такие бомбардировки не только приводят к масштабным пожарам и химическому загрязнению почв. Белый фосфор еще очень опасен и для человека.
Какой вред причиняет фосфорная бомбардировка
Фосфорная бомбардировка влечет за собой:
- масштабные пожары;
- химическое загрязнение почв;
- вызывает тяжелые химические ожоги, поражение костей и костного мозга при попадании на кожу человека.
Что делать при фосфорной бомбардировке
Единственная защита при форфорной бомбардировке — спрятаться в укрытие.
Поскольку фосфор горит при содействии с кислородом, гасить его нужно огромным количеством воды.
Первая помощь при поражении белым фосфором
- не касайтесь руками частиц фосфора на коже или на одежде;
- по возможности окуните поврежденную часть тела в воду. Обильно поливайте или смачивайте водой кожу и одежду там, где есть капли фосфора;
- осторожно снимите одежду (лучше непосредственно в воде или продолжая поливать водой кожу и одежду там, где есть капли фосфора);
- обработайте рану содовым раствором: на один стакан воды добавить 1 чайную ложку соды;
- пейте много воды, молока или щелочной воды без газа;
- дайте обезболивающее и успокаивающее сознательному человеку с фосфорными ожогами.
Ни при каких обстоятельствах не используйте пероксид водорода и вату при обработке ран, поскольку фосфор распадается на род и кислород. Последний вызывает возгорание фосфора.
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