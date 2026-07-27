Шестой с начала полномасштабной войны. Птахи Мадяра сбили редкий российский дрон Форпост-Р, являющийся носителем КАБ с лазерным наведением

Это лишь шестой подтвержденный случай уничтожения Форпост-Р с начала полномасштабного вторжения России (Фото: Скриншот СБС/Telegram)

Об этом сообщил командующий СБС Роберт Бровди (Мадяр).

По его словам, 27 июля дрон обнаружили и уничтожили пилоты 7-го батальона Топота 414-й отдельной бригады Птахи Мадяра. Российский БПЛА, являющийся носителем авиабомб КАБ-20 с лазерным наведением, был поражен украинским перехватчиком Чаклун-КМ на высоте 4300 метров.

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Бровди отметил, что Форпост-Р — редкая цель. Это лишь шестой подтвержденный случай уничтожения такого беспилотника с начала полномасштабного вторжения России. Для 414-й отдельной бригады Птахи Мадяра это уже второй подобный трофей: первый Форпост подразделение уничтожило в апреле 2025 года.

Командующий Силами беспилотных систем также сообщил, что с момента создания группировки Сил беспилотных систем 11 июня 2025 года пилоты подразделений поразили или уничтожили 45 067 вражеских ударных и разведывательных беспилотников, а также 9186 дронов типа Шахед и Гербера.

Бровди регулярно отчитывается о результативных операциях украинских военных по уничтожению вражеских объектов инфраструктуры и энергоузлов, в частности в рамках операции Крымский рубильник off.

С 25 по 27 июля Силы беспилотных систем ВСУ поразили 18 энергетических узлов в Крыму и на других временно оккупированных территориях.

22 июля командующий ССО заявил, что за два дня украинские военные поразили 13 судов теневого флота РФ и 13 энергетических объектов во временно оккупированном Крыму и на других оккупированных территориях.