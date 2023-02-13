Пункт, который смущает Запад. В чем ключевая проблема формулы мира от Владимира Зеленского — источник NV на Банковой 13 февраля, 17:34 Эксклюзив NV Важная формула. Видение мира со стороны президента Владимира Зеленского включает ряд важных пунктов, в том числе и ядерное обезоруживание РФ (Фото:ОП Украины)

Уже в ближайшее время украинский президент представит в ООН свой большой мирный план. Но западные союзники Украины до сих пор сомневаются в отдельных его элементах.

К годовщине начала полномасштабного российского вторжения президент Владимир Зеленский должен представить свою «формулу мира» в ООН. Но добиться ее признания даже среди основных союзников Украины Киеву пока не удается.

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В состоящей из десяти пунктов формуле, впервые презентованной украинским лидером на осеннем саммите G20, коллективный Запад больше всего смущает одна из частей. Об этом NV сообщил на условиях анонимности высокопоставленный представитель Офиса президента (ОП).

Камнем преткновения стал раздел, посвященный радиационной и ядерной безопасности. В нем, в частности, речь идет о том, что Россия должна немедленно вывести с территории Запорожской АЭС войска, — контролировать станцию должны МАГАТЭ и украинские органы.

Осуществить это, не пригрозив санкциями Росатому, который сейчас пытается контролировать оккупированную ЗАЭС, невозможно. Однако декларировать подобный шаг топ-чиновники западных государств, по словам представителя Банковой, не хотят.

«Получается парадоксальная ситуация — российская компания занимается ядерным шантажом, а против нее санкции не вводятся. Это та линия, через которую западные политики никак не могут перейти», — заявил он.

Кроме того, страны Запада не готовы обсуждать и следующий логичный шаг — денуклеаризацию РФ, пояснил источник с Банковой. Но он уточнил, что украинские власти продолжат продвигать эту идею.