Офис президента опубликовал документ по формуле мира, который обсуждали на саммите в Саудовской Аравии 8 августа, 21:12 Ермак на встрече с представителями украинских и иностранных СМИ представил философию каждого пункта формулы мира (Фото:Офис президента)

Во время саммита в Саудовской Аравии 5−6 августа Украина представила участникам встречи философию каждого пункта формулы мира президента Владимира Зеленского.

Об этом во вторник, 8 августа, сообщил Офис президента.

«Мы сформировали наше общее видение каждого из десяти пунктов формулы мира президента Зеленского. Общее, потому что в процессе длительных консультаций на разных уровнях в этом видении были отражены позиции большинства стран, участвующих в реализации мирной инициативы Украины», — подчеркнул руководитель ОП Ермак.



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Текст документа Философия украинской формулы мира можно посмотреть по ссылке. Он содержит десять пунктов:

1. Радиационная и ядерная безопасность;

2. Продовольственная безопасность;

3. Энергетическая безопасность;

4. Освобождение пленных и депортированных лиц;

5. Восстановление территориальной целостности Украины;

6. Вывод российских войск и прекращение боевых действий;

7. Восстановление справедливости;

8. Экологическая безопасность;

9. Недопущение эскалации войны и повторения агрессии;

10. Подтверждение окончания войны.

Ермак отметил, что украинская формула мира построена на ключевых принципах Устава ООН и международного права, а также на уважении суверенитета и территориальной целостности стран в пределах их признанных границ.



Руководитель ОП отметил, что именно эти принципы были определены участниками встречи советников по вопросам национальной безопасности в Джидде.



«Имплементация формулы мира — это восстановление уважения к Уставу ООН и международному праву, которое было разрушено агрессивной войной России против Украины», — подчеркнул Ермак.



Он добавил, что следующим шагом будет наработка документов, выводов и договоренностей, которые нужны для реализации каждого из десяти пунктов формулы.



По его словам, в ближайшее время должна состояться новая встреча послов стран-участниц для координации дальнейших действий. Именно там должны быть наработаны практические шаги по реализации каждого из пунктов формулы мира.



Кроме того, Ермак сказал, что параллельно будет продолжаться подготовка повестки дня учредительного Глобального саммита мира.

Мирный саммит в Саудовской Аравии: что известно

5−6 августа в Джидде (Саудовская Аравия) прошли двухдневные переговоры по украинской формуле мира, участие в которых принимали высокопоставленные чиновники и дипломаты из около 40 стран. В саммите принимали участие в частности и представители Индии и Китая. А вот Россию туда не пригласили.

Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква сообщал, что задача переговоров в Джидде — распределить между странами-участниками пункты украинской формулы мира.

Это уже вторая такая встреча — предыдущая проходила в июне в датском Копенгагене.

В ноябре 2022 года на саммите G20 президент Владимир Зеленский представил формулу мира из десяти пунктов, которая включает восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, освобождение всех пленных, трибунал для виновных в агрессии и гарантии безопасности для Украины.

Киев предлагает иностранным партнерам взять на себя лидерство в одном из пунктов плана.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что все страны-участники встречи в Саудовской Аравии по формуле мира для Украины проявили приверженность принципам ООН и уважения к суверенитету и территориальной целостности.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на полях саммита в Саудовской Аравии «одним из самых сложных вопросов» было то, что не все страны понимают, почему РФ должна покинуть территории Украины для завершения войны.