Более 70 участников. На этой неделе в Киеве состоится следующая встреча по формуле мира — Офис президента 28 августа, 22:56 Игорь Жовква (Фото:Офис президента)

Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква заявил, что уже на этой неделе в Киеве состоится встреча послов иностранных государств, на которой будет обсуждаться украинская формула мира.

Об этом Жовква сказал в интервью Интерфакс-Украина, опубликованном в понедельник, 28 августа.

«Мы ориентируемся на нашу формулу, мы учитываем все те предложения, в том числе от Китая, Бразилии, которые являются рациональными и совместимыми с интересами мира, с интересами Украины», — подчеркнул заместитель главы ОП.



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Он отметил, что на следующей встрече послов будет более 70 участников.



Заместитель главы ОП отметил, что очень важно, что в работе над формулой мира участвует Южно-Африканская Республика и другие государства Глобального Юга, а именно Бразилия, Индия и Китай.

Жовква сообщил, что Украина планирует уже осенью провести саммит формулы мира.

«Мир в Украине может быть только на основе формулы мира Украины, потому что война продолжается в Украине», — подчеркнул он.

24 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что столица Норвегии Осло может принять один из следующих раундов переговоров по формуле мира.

Формула мира — что известно

Президент Украины Владимир Зеленский представил формулу мира из десяти пунктов на саммите G20 в ноябре 2022 года. Она включает восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, освобождение всех пленных, трибунал для виновных в агрессии и гарантии безопасности для Украины.

В конце марта во время обращения к Совету Европы он призвал провести саммит формулы мира по Украине в одной из столиц европейских стран.

Свои варианты мирного плана для Украины пытаются также представить Китай, Бразилия, Ватикан и представители стран Африки.

5−6 августа в Джидде (Саудовская Аравия) состоялись двухдневные переговоры по украинской формуле мира, участие в которых принимали высокопоставленные чиновники и дипломаты из около 40 стран. В саммите принимают участие в том числе и представители Индии и Китая. А вот Россию туда не пригласили.

Это уже вторая встреча в таком формате — предыдущая состоялась в июне этого года в датском Копенгагене.

Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква сообщал, что задачей переговоров в Джидде было распределить между странами-участниками пункты украинской формулы мира.

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что все страны-участники встречи в Саудовской Аравии по формуле мира для Украины засвидетельствовали приверженность принципам ООН и уважения к суверенитету и территориальной целостности.

18 августа Ермак сообщил, что новая встреча советников по формуле мира состоится не позднее, чем в течение месяца. На ней планируется обсудить результаты работы 10 рабочих групп, которые работают в Киеве на уровне послов.

