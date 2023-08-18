Ермак назвал сроки новой встречи по формуле мира на уровне советников 18 августа, 18:20 Андрей Ермак (Фото:Офис президента)

Новая встреча советников по формуле мира состоится не позднее, чем в течение месяца. На ней планируется обсудить результаты работы 10 рабочих групп, которые работают в Киеве на уровне послов.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в эфире телемарафона.

«Думаю, что она (встреча советников по формуле мира — ред.) состоится не позднее, чем в течение месяца», — заявил он.

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По словам Ермака, на этой встрече можно будет обсудить результаты работы 10 рабочих групп, которые работают в Киеве на уровне послов. Такой же формат встреч послов, которые инициировала Украина, будет происходить и в других странах.

«Начинают уже на следующей неделе проводить такие встречи в США, Франции, Италии и многих других странах», — добавил он.

Президент Украины Владимир Зеленский представил формулу мира из десяти пунктов на саммите G20 в ноябре 2022 года. Она включает восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, освобождение всех пленных, трибунал для виновных в агрессии и гарантии безопасности для Украины.

В конце марта во время обращения к Совету Европы он призвал провести саммит формулы мира по Украине в одной из столиц европейских стран.

Свои варианты мирного плана для Украины пытаются также представить Китай, Бразилия, Ватикан и представители стран Африки.

24 февраля 2023 года Министерство иностранных дел Китая обнародовало «мирный план» для урегулирования войны в Украине. Он состоял из 12 пунктов, среди которых: прекращение огня между Россией и Украиной, возобновление мирных переговоров, прекращение «односторонних санкций» против РФ, функционирование Черноморского зернового коридора, безопасность на АЭС и отказ от использования ядерного оружия.

30 апреля папа Римский Франциск сообщил о создании Ватиканом миротворческой миссии для прекращения войны России против Украины, однако она пока не обнародована.

10 мая президент Бразилии Лула да Силва заявил о желании посредничества между Украиной и Россией в мирных переговорах. Он заявил, что уже обсудил эту инициативу с руководством Китая и ОАЭ.

Ранее Лула да Силва призвал Соединенные Штаты прекратить военную поддержку Украины. По его словам, США и Европейский Союз должны «начать говорить о мире».

16 мая лидеры африканских стран выступили с новой инициативой по миру в Украине. Она предусматривает начало «переговоров» с Россией, даже если оккупационные войска не покинут территорию Украины. В начале июня в Киев и Москву собирается отправиться «миротворческая миссия», в которую войдут президенты ЮАР, Египта, Замбии, Республики Конго и Уганды.

В Офисе Зеленского отметили, что Украина готова выслушать все формулы мира, которые предлагают другие государства, но примененной может быть только украинская.

