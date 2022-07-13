Полезно знать. Как распознать род войск и звание по форме и символике украинских военных

13 июля, 13:54
Как отличить военного по форме (Фото:Оперативное командование «Юг

Как отличить военного по форме (Фото:Оперативное командование «Юг"/Operational Command «South» via Facebook)

Рассказываем, как идентифицировать подразделение и ранг украинского военнослужащего по его форме, месторасположению и типу нашивок на ней.

Украинские военные имеют так называемую пиксельную форму грязно-желтого цвета. Нацгвардия одета в цветное масло. В отличие от украинских защитников, российские оккупанты носят форму болотного цвета.

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Расположение символики на форме ВСУ

По месту расстановки нашивок и символики на форме можно определить, военный какого рода войск, воинской части и звания вам встретился. На форме находятся:

  • Нарукавный знак Государственный Флаг Украины ( рассташивается на правом и левом предплечьях в месте, предусмотренном конструкцией).
  • Нарукавный знак рода войск или знак по курсам обучения ( в месте, предусмотренном конструкцией).
  • Нарукавный знак воинской части, учебного заведения ( в месте, предусмотренном конструкцией).
  • Знаки различения воинских званий.
  • Нагрудный знак с фамилией военнослужащего ( в месте, предусмотренном конструкцией).
  • Нагрудный знак Вооруженные Силы Украины .
Расположение символики на форме ВСУ (Фото: НВ)
Расположение символики на форме ВСУ / Фото: НВ

Знаки различия в военной форме одежды

Знаками различия на воинской одежде служат погоны, эмблемы на воротник, нарукавные и нагрудные знаки, береты и пилотки, знаки на фуражку, нарукавные знаки в соответствии с курсами обучения, ремни и аксессуары. Рисунки-иллюстрации заключены в Приложении 2 к Правилам ношения военной формы одежды и знаков различия военнослужащими Вооруженных Сил Украины, Государственной специальной службы транспорта и лицеистами военных лицеев.

При принадлежности к отдельному подразделению свидетельствует не только разная форма знаков, но и их цветовая гамма.

Нарукавные и нагрудные знаки сухопутных войск ВСУ (Фото: Приложение 2 к Правилам ношения военной формы одежды и знаков различия военнослужащими Вооруженных Сил Украины, Государственной специальной службы транспорта и лицеистами военных лицеев)
Нарукавные и нагрудные знаки сухопутных войск ВСУ / Фото: Приложение 2 к Правилам ношения военной формы одежды и знаков различия военнослужащими Вооруженных Сил Украины, Государственной специальной службы транспорта и лицеистами военных лицеев

Также в документе приведены примеры парадных военных аксессуаров, в том числе офицерский аксельбант екоративные наплечные шнуры в некоторых военных формах, в виде золотого, серебряного или цветного нитевой плетеного шнура с металлическими наконечниками). Он прикрепляется на правом ( реже левой) стороне формы одежды ( шинели, мундира, кителя и т. п.) под погоном или эполетом.

Аксельбант для офицеров (Фото: Приложение 2 к Правилам ношения военной формы одежды и знаков различия военнослужащими Вооруженных Сил Украины, Государственной специальной службы транспорта и лицеистами военных лицеев)
Аксельбант для офицеров / Фото: Приложение 2 к Правилам ношения военной формы одежды и знаков различия военнослужащими Вооруженных Сил Украины, Государственной специальной службы транспорта и лицеистами военных лицеев

Как выглядит военная форма одежды в зависимости от ранга и подразделения служащего

Рисунки военной формы одежды заключены в Приложении 1 к Правилам ношения военной формы одежды и знаков различия военнослужащими Вооруженных Сил Украины, Государственной специальной службы транспорта и лицеистами военных лицеев. Форма отличается в зависимости от сезона (зима\лето), ранга служащего.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие льготы имеют украинские военные, а также отличаются ли между собой по статусу военнослужащие и мобилизованные лица.

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Редактор: Лилия Витюк

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Теги:   Военные Мобилизация Военнообязанные Призыв Война в Украине Военнослужащий

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