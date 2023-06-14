Фонд Вернись живым за 2022 год собрал 5,7 миллиарда гривен для нужд армии 14 июня, 19:19 Украинский военнослужащий (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

В 2022 году фонд компетентной помощи армии Вернись живым получил 1,7 миллиона донатов на сумму 5,7 миллиарда гривен.

Об этом говорится в отчете Вернись живым.

Основными жертвователями фонда как в Украине, так и за рубежом были физические лица — 68%.

25% жертвователей — юридические лица;

7% - предприниматели.

Видео дня

Самая большая сумма, задонатившаяся одним платежом, — $4 миллиона от сообщества UkraineDAO. У Bitcoin (BTC) фонд получил эквивалент $21,8 миллиона, у Ethereum (ETH) — эквивалент $6,5 миллиона. В стейблкоинах баланс средств на момент публикации отчета составляет $2,4 миллиона.

Фонд Вернись живым основал IT-менеджер Виталий Дейнега в марте 2015 года. В конце 2020 он отошел от операционной работы. Фонд возглавил Тарас Чмут. За семь лет до полномасштабного вторжения фонд Вернись живым собрал для армии 200 миллионов гривен. За 50 дней великой войны — 3,2 миллиарда.

