Фонд Повернись живим и компания-производитель Байрактаров подписали договор о сотрудничестве 3 августа, 19:31 Тарас Чмут и Халук Байрактар в Стамбуле (Фото:savelife.in.ua)

Фонд Повернись живим в среду, 3 августа, объявил о сотрудничестве с турецкой компанией-производителем беспилотников Байрактар Baykar.

Как сообщает пресс-служба фонда, директоры организаций Тарас Чмут и Халук Байрактар подписали в Стамбуле меморандум о дальнейшем партнерстве.



По словам Чмута, Повернись живим выходит на новый системный уровень работы с международными партнерами. Он отметил, что после начала полномасштабного вторжения России 24 февраля вооружением Украины на международном уровне занимается не только государство, но и благотворительные фонды.

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Повернись живим и Baykar не раскрывают подробности будущего партнерства, но в фонде рассказали, что они будут «внедрять лучшие практики и международные стандарты для развития сотрудничества и привлечения других представителей к такому сотрудничеству».



«Наше развитие и ориентированная на людей культура играют ведущую роль в помощи Украине и фонду Повернись живим. Нам есть что друг другу дать в этом сотрудничестве и мы уверены в том, что совместными усилиями мы выйдем на новые горизонты в первую очередь демонстрации человечности и победы Украины», — заявил Халук Байрактар.

26 июня стало известно, что фонд Повернись живим реализовал свой самый масштабный проект и купил беспилотный авиационный комплекс Bayraktar TB2 стоимостью 16,5 млн долларов, в который входят три ударных беспилотника. В марте 2022 года фонд получил разрешение на импорт товаров военного назначения.

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