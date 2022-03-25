В Украине фонд K.FUND Василия Хмельницкого запускает гуманитарное направление 25 марта, 10:00 Новости компаний Цей матеріал також доступний українською K.FUND

В Украине фонд K.FUND Василия Хмельницкого запускает гуманитарное направление для борьбы с разрушительными последствиями военной агрессии со стороны России. Деятельность фонда возглавит СЕО Холдинга UFuture Николай Тимощук. В состав борда вошли Вазил Гудак, бывший вице-президент ЕИБ и советник Чешского национального фонда развития, Михал Томаш Каминский, вице-маршал сената Польши, Артуро Брис, профессор финансов Международного института управленческого развития (IMD), директор Всемирного центра конкурентоспособности IMD.

Более трех недель в Украине продолжается полномасштабное вторжение российских войск. россия бомбит украинские города, разрушая жилые дома и роддомы, телебашни, больницы, школы и театры. Уже погибли тысячи украинцев, в том числе 109 детей. Люди шокированы и стремятся к безопасности и защите. Сотни тысяч людей не имеют доступа к воде, пище, свету, связи и т. д. Гуманитарные потребности растут каждый час.

Поэтому руководство фонда приняло решение сосредоточить свою деятельность полностью на гуманитарной помощи. Главная миссия фонда состоит в том, чтобы сохранить и обеспечить самый ценный ресурс Украины — ее людей. Фонд является неприбыльной организацией. Его команда уже более семи лет реализует и поддерживает проекты развития образования и экономики и сотрудничает с международными организациями и донорами.

Средства фонда будут аккумулироваться в ЕС. Фонд будет собирать средства от иностранных партнеров, доноров и организаций, заказывать за рубежом товары первой необходимости и поставлять их в Украину. Работа фонда будет сосредоточена на следующих направлениях: медикаменты и медицинское оборудование, специализированные продовольственные товары для зон гуманитарной катастрофы, элементы мобильной энергетической инфраструктуры, специализированный транспорт.

В Украине фонд имеет логистическую экосистему и надежных партнеров, чтобы напрямую и вовремя доставлять помощь туда, где она больше всего нужна. Фонд сотрудничает с городскими и гражданскими государственными администрациями и волонтерскими штабами. К партнерам уже присоединились следующие организации: Новая Почта, KPMG, Укрзализныця и FTI Consulting.

«С начала войны команда топ-менеджеров холдинга была передислоцирована для гуманитарной помощи Украине. Сотрудники координируют поставки помощи из Польши через склады во Львовской области. Индустриальный парк в Белой Церкви превратился в еще один логистический центр и занимается распределением помощи в Киеве и центральной Украине, в частности, сотрудничает с Украинским Красным Крестом и т. д. Теперь и работа фонда K.FUND полностью сосредоточится на гуманитарной помощи украинцам. Мы готовы привлекать партнеров и друзей со всего мира на эффективную и своевременную помощь Украине», — подчеркнул Николай Тимощук, председатель фонда.

«Наша главная сила сегодня — в единстве. Все мы объединяемся для того, чтобы поддержать украинцев. Бороться за свободу и независимость нашей страны, право быть свободными, за мирное небо над Украиной и Европой. Вместе мы сможем выстоять. Сейчас я обращаюсь ко всему миру с просьбой поддержать нас в этом», — отметил Василий Хмельницкий, основатель фонда K.FUND, холдинга UFuture и инновационного парка UNIT.City.

Фонд призывает международных партнеров, инвесторов, организации и граждан присоединиться к помощи и оказать финансовую поддержку.

«Война в Украине касается будущего демократии и свободы в Европе и, возможно, вне ее. Международное сообщество должно объединиться для поддержки народа Украины, чтобы противостоять российскому вторжению. Бизнес-сообщество как в Украине, так и за рубежом несет особую ответственность за мобилизацию ресурсов для преодоления гуманитарного кризиса в Украине. Фонд может играть особую роль в координации такой гуманитарной помощи со стороны бизнес-сообщества», — подчеркнул Вазил Гудак, член борда фонда.

Финансовую поддержку можно оказать на официальные счета фонда в долларах США и евро:

Beneficiary Name: K Fund Raising Organization Beneficiary bank: Raiffeisen Bank International AG, Vienna Payment details: charity contribution

EUR Account

IBAN AT473100000156878457

USD Account

IBAN AT763100007056878457

SWIFT RZBAATWW

Sort Code 31000

Correspondent Banks:

EUR payments

Correspondent Bank: DZ Bank AG, Frankfurt

SWIFT GENODEFF

Account number DE37500604000009011447

USD payments

Correspondent Bank: Standard Chartered Bank, New York

SWIFT SCBLUS33

Account number 3582039831001

Узнать больше информации о фонде и следить за его деятельностью можно по ссылке.



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