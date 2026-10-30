«Военные получают и глаза, и зубы». Фонд Притулы впервые передал военным 45 ударных дронов Black Betty

Фонд Сергея Притулы впервые передал Силам обороны 45 барражирующих боеприпасов Black Betty — новой, удешевленной модификации RAM-2X. В общей сложности семь подразделений получили разведывательно-ударные средства на сумму 69,8 млн грн в рамках сбора «Челюсти».

Об этом в пятницу, 30 октября, сообщили в пресс-службе Фонда Притулы.

Подразделениям Сил обороны передали 45 «Black Betty», 14 комплексов «Shark-M» и девять комплексов баражующих боеприпасов RAM-2X.

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Баражирующий боеприпас Black Betty разработан для нанесения сверхточных ударов по логистике противника, в частности по подвижным целям.

В Фонде Сергея Притулы пояснили, что комплекс Shark-M и баражирующие боеприпасы дополняют друг друга: разведывательный беспилотник обнаруживает цель, а ударный — поражает её. Shark-M может находиться в воздухе до семи часов, преодолевать расстояние до 180 км и ретранслировать сигнал для дронов-камикадзе оперативно-тактического уровня.

Технику получили:

429-я отдельная бригада беспилотных систем Ахиллес;

74-й отдельный разведывательный батальон;

65-я отдельная механизированная бригада; Центр управления разведкой;

1-й отдельный центр Сил беспилотных систем;

98-й разведывательный центр специальных операций;

подразделения Службы безопасности Украины.

«На фронте побеждает тот, кто первым заметил цель и первым поразил её. Исходя из этого, мы формируем каждую партию в рамках программы „Щелеп“. Black Betty мы передаём впервые: это новый инструмент поражения в руках подразделений. Shark-M и RAM-2X уже доказали свою эффективность в комплексе, поэтому военные получают и глаза, и зубы», — рассказал руководитель военного департамента Фонда Сергея Притулы Богдан Данилов.

Фонд Сергея Притулы проводит сбор средств «Щелепа» для обеспечения Сил обороны разведывательно-ударными средствами. Его цель — собрать 1,3 млрд грн. С начала кампании военные уже получили технику и оборудование на сумму более 1,1 млрд грн, в том числе 196 разведывательных БПЛА, 337 ударных средств и 300 терминалов Starlink Mini.