«Военные получают и глаза, и зубы». Фонд Притулы впервые передал военным 45 ударных дронов Black Betty
Shark-M и RAM 2X (Фото: Фонд Сергея Притулы)
Фонд Сергея Притулы впервые передал Силам обороны 45 барражирующих боеприпасов Black Betty — новой, удешевленной модификации RAM-2X. В общей сложности семь подразделений получили разведывательно-ударные средства на сумму 69,8 млн грн в рамках сбора «Челюсти».
Об этом в пятницу, 30 октября, сообщили в пресс-службе Фонда Притулы.
Подразделениям Сил обороны передали 45 «Black Betty», 14 комплексов «Shark-M» и девять комплексов баражующих боеприпасов RAM-2X.
Баражирующий боеприпас Black Betty разработан для нанесения сверхточных ударов по логистике противника, в частности по подвижным целям.
В Фонде Сергея Притулы пояснили, что комплекс Shark-M и баражирующие боеприпасы дополняют друг друга: разведывательный беспилотник обнаруживает цель, а ударный — поражает её. Shark-M может находиться в воздухе до семи часов, преодолевать расстояние до 180 км и ретранслировать сигнал для дронов-камикадзе оперативно-тактического уровня.
Технику получили:
- 429-я отдельная бригада беспилотных систем Ахиллес;
- 74-й отдельный разведывательный батальон;
- 65-я отдельная механизированная бригада; Центр управления разведкой;
- 1-й отдельный центр Сил беспилотных систем;
- 98-й разведывательный центр специальных операций;
- подразделения Службы безопасности Украины.
«На фронте побеждает тот, кто первым заметил цель и первым поразил её. Исходя из этого, мы формируем каждую партию в рамках программы „Щелеп“. Black Betty мы передаём впервые: это новый инструмент поражения в руках подразделений. Shark-M и RAM-2X уже доказали свою эффективность в комплексе, поэтому военные получают и глаза, и зубы», — рассказал руководитель военного департамента Фонда Сергея Притулы Богдан Данилов.
Фонд Сергея Притулы проводит сбор средств «Щелепа» для обеспечения Сил обороны разведывательно-ударными средствами. Его цель — собрать 1,3 млрд грн. С начала кампании военные уже получили технику и оборудование на сумму более 1,1 млрд грн, в том числе 196 разведывательных БПЛА, 337 ударных средств и 300 терминалов Starlink Mini.