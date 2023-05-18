Украинцы за полдня собрали для фонда Притулы 14 млн грн на защиту ПВО 18 мая, 10:10 Средства собирали на оборудование для защиты украинской ПВО (Фото:Блиготворительный фонд Сергея Притулы)

Украинцы за 12 часов перечислили 14 миллионов гривен на защиту для зенитных ракетных комплексов. Сбор организовал Благотворительный фонд Сергея Притулы в среду, 17 мая.

Об этом говорится в его релизе, которым располагает NV.

Средства собирали для защиты ЗРК сил противовоздушной обороны от российских беспилотников Ланцет, которыми оккупанты атакуют Украину.

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Эти дроны заходят на поражение цели под углом и для защиты от возможных ударов планируют закупить алюминиевые, легкосборные телескопические мачты. Их установят вокруг средств ПВО и натянут сетку, которая будет останавливать российские дроны и барражирующие боеприпасы.



Фото: Благотворительный фонд Сергея Притулы

Фото: Благотворительный фонд Сергея Притулы

В фонде Притулы рассказали, что одна мачта стоит около 47 тысяч гривен. На каждую пусковую установку, пункт боевого управления, радиолокатору нужно по четыре. Сначала для четырех бригад хотели собрать 10 млн гривен.

«А поскольку собрали традиционно больше, то и больше помощи сможем предоставить. Приобретем еще больше защиты, теперь уже и для зенитных ракетных полков», — заявил Притула.

Фото: Благотворительный фонд Сергея Притулы

В ночь на 16 мая силы ПВО уничтожили над Украиной все 18 выпущенных Россией ракет, в том числе шесть Кинжалов, а также девять беспилотников, среди которых были и Ланцеты. Власти Киева назвали восьмую за месяц атаку на столицу «исключительной по своей плотности» — максимальное количество атакующих ракет за кратчайший промежуток времени.