Фонд Притулы купил спутник на 600 миллионов, собранные на Байрактары

18 августа, 14:35
Сергей Притула (Фото:Благотворительный Фонд Сергея Притулы/Serhiy Prytula Charity Foundation)

Сергей Притула (Фото:Благотворительный Фонд Сергея Притулы/Serhiy Prytula Charity Foundation)

Благотворительный фонд Сергея Притулы купил спутник за деньги, собранные в рамках проекта Народный Байрактар.

На странице фонда в Facebook сообщается, что был подписан договор с компанией ICEYE, которая предоставит Министерству обороны Украины полный доступ ко всем возможностям одного из своих спутников, который уже на орбите в этом регионе.

Видео дня

ICEYE дает доступ к своему созвездию SAR спутников, чтобы ВСУ могли получать спутниковые снимки критических участков с высокой частотой.

Благотворительный Фонд Сергея Притулы/Serhiy Prytula Charity Foundation
Фото: Благотворительный Фонд Сергея Притулы/Serhiy Prytula Charity Foundation

Это обеспечит украинских военных мощностями спутникового наблюдения с помощью радара с синтезированной аппаратурой (SAR) от компании ICEYE.

«Украинцы, вы — космос! На сегодняшний день ICEYE обладает наиболее развитой технологией радарной спутниковой съемки. Этот договор — это серьезный шаг в обеспечении критических потребностей украинского правительства в данных наблюдения и существенная помощь нашим Вооруженным силам» — сказал Притула

Украинский ведущий, общественный деятель и волонтер Сергей Притула вместе с украинским блогером Игорем Лаченковым собрали 600 миллионов на беспилотники Байрактар за три дня. При этом целью кампании было за неделю собрать на три Байрактара, а собранных денег хватило на четыре.

Компания-производитель беспилотников сообщила в Twitter, что не будет принимать оплату за ТВ2 и бесплатно отправит три Байрактара на украинский фронт.

Ранее Турция решила бесплатно передать Украине Байрактар, на который благодаря литовскому журналисту Андрюсу Тапинасу собрали 5 млн евро в Литве.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Спутник Сергей Притула Bayraktar TB2 Байрактар

Эксклюзивы НВ

Чей Крым на самом деле: из всех существующих ныне народов, крымские татары владели Крымом дольше всего. Крымскотатарская государственность на территории Крыма существовала более 300 лет, утверждает историк Сергей Громенко. На фото — историческая столица Крымского ханства — город Бахчисарай. (Фото:Alamy via Reuters)
Анализ последних 3000 лет /
Историк с помощью фактов указывает, кто действительно может претендовать на Крым и при чем здесь Украина
18 августа, 13:40
Политика
Юрий Витренко, глава правления НАК Нафтогаз Украины (Фото:Александр Медведев / НВ)
Отопительный сезон, война, евробонды /
Юрий Витренко: Кабмин может уволить меня в любой момент. Главное — победа
18 августа, 12:34
Экономика
Ухудшение ассортимента в российских торговых сетях не создало предпосылок для политического протеста россиян, констатирует Сергей Алексашенко (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)
У Путина не все благополучно /
Почему замедляется экономическая активность в России — интервью с экс-замглавы Центробанка РФ
18 августа, 10:29
Геополитика
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X