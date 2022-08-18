Фонд Притулы купил спутник на 600 миллионов, собранные на Байрактары 18 августа, 14:35 Сергей Притула (Фото:Благотворительный Фонд Сергея Притулы/Serhiy Prytula Charity Foundation)

Благотворительный фонд Сергея Притулы купил спутник за деньги, собранные в рамках проекта Народный Байрактар.

На странице фонда в Facebook сообщается, что был подписан договор с компанией ICEYE, которая предоставит Министерству обороны Украины полный доступ ко всем возможностям одного из своих спутников, который уже на орбите в этом регионе.

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ICEYE дает доступ к своему созвездию SAR спутников, чтобы ВСУ могли получать спутниковые снимки критических участков с высокой частотой.

Фото: Благотворительный Фонд Сергея Притулы/Serhiy Prytula Charity Foundation

Это обеспечит украинских военных мощностями спутникового наблюдения с помощью радара с синтезированной аппаратурой (SAR) от компании ICEYE.

«Украинцы, вы — космос! На сегодняшний день ICEYE обладает наиболее развитой технологией радарной спутниковой съемки. Этот договор — это серьезный шаг в обеспечении критических потребностей украинского правительства в данных наблюдения и существенная помощь нашим Вооруженным силам» — сказал Притула



Украинский ведущий, общественный деятель и волонтер Сергей Притула вместе с украинским блогером Игорем Лаченковым собрали 600 миллионов на беспилотники Байрактар за три дня. При этом целью кампании было за неделю собрать на три Байрактара, а собранных денег хватило на четыре.

Компания-производитель беспилотников сообщила в Twitter, что не будет принимать оплату за ТВ2 и бесплатно отправит три Байрактара на украинский фронт.



Ранее Турция решила бесплатно передать Украине Байрактар, на который благодаря литовскому журналисту Андрюсу Тапинасу собрали 5 млн евро в Литве.

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