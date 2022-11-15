«Что в черном ящике?». Повернись живим совместно с ГУР собирают средства на секретный проект против РФ

15 ноября, 12:36
Поделиться:
Фонд Повернись живим намерен собрать 230 млн гривен (Фото:lachen_tyt/instagram.com)

Фонд Повернись живим намерен собрать 230 млн гривен (Фото:lachen_tyt/instagram.com)

Фонд Повернись живим объявил о масштабировании секретного проекта по снижению наступательного потенциала РФ, реализацией которого занимается совместно с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины.

Об этом во вторник, 15 ноября сообщил украинский блогер и волонтер Игорь Лаченков.

Читайте также:
24 млн грн за 24 часа. Блогер Игорь Лаченков собрал помощь для ВСУ в течение Дня Независимости

Он также опубликовал фото с руководителем фонда Тарасом Чмутом, на котором они держат в руках черный ящик, содержание которого пока не известно.

Видео дня

«Что в „Black box“? То, что снизит наступательный потенциал России. Масштабируем проект с ГУР, который только за октябрь нанес врагу ущерб на миллионы долларов. Наша цель — 230 миллионов гривен. Как ГУР МОУ, так и Фонд не могут раскрыть детали проекта. Но вы увидите его результаты в новостях и после победы», — рассказал Лаченков.

Читайте также:
Перевыполнили план. Притула объявил о закрытии «мегасбора» на 50 британских бронетранспортеров Spartan спустя полтора дня

В октябре фонд Повернись живим совместно с ГУР анонсировали проект с пилотным названием «Бавовна у Москві», связанный «с работой на дальние дистанции», однако его суть тогда также не раскрывалась.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Волонтеры Вернись живым ГУР Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X