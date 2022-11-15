«Что в черном ящике?». Повернись живим совместно с ГУР собирают средства на секретный проект против РФ 15 ноября, 12:36 Фонд Повернись живим намерен собрать 230 млн гривен (Фото:lachen_tyt/instagram.com)

Фонд Повернись живим объявил о масштабировании секретного проекта по снижению наступательного потенциала РФ, реализацией которого занимается совместно с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины.

Об этом во вторник, 15 ноября сообщил украинский блогер и волонтер Игорь Лаченков.

Он также опубликовал фото с руководителем фонда Тарасом Чмутом, на котором они держат в руках черный ящик, содержание которого пока не известно.

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«Что в „Black box“? То, что снизит наступательный потенциал России. Масштабируем проект с ГУР, который только за октябрь нанес врагу ущерб на миллионы долларов. Наша цель — 230 миллионов гривен. Как ГУР МОУ, так и Фонд не могут раскрыть детали проекта. Но вы увидите его результаты в новостях и после победы», — рассказал Лаченков.

В октябре фонд Повернись живим совместно с ГУР анонсировали проект с пилотным названием «Бавовна у Москві», связанный «с работой на дальние дистанции», однако его суть тогда также не раскрывалась.