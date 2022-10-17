Украинские волонтеры совместно с ГУР готовят «Бавовну у Москві» 17 октября, 15:57 Суть проекта пока не раскрывается (Фото:REUTERS/Maxim Zmeyev)

Фонд Повернись живим совместно с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины готовят проект с пилотным названием «Бавовна у Москві».

Об этом волонтеры рассказали в понедельник, 17 октября, у себя в соцсетях.

Как сообщается, соответствующая работа ведется уже два месяца. В чем именно состоит суть проекта, не раскрывается, однако отмечается, что он связан «с работой на дальние дистанции».

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«Проект уже на 100% законтрактован. Более подробную информацию о нем мы предоставим позже», — пообещали в фонде.

Тем временем известные волонтеры Сергей Притула и Сергей Стерненко собрали более 352 млн гривен на закупку дронов-камикадзе RAM II с наземными станциями, для возмездия за удары РФ по критической инфраструктуре Украины.