Более 3 миллиардов гривен. Фонд Порошенко отчитался о помощи ВСУ за полтора года войны 25 августа, 17:09 Техника, собранная Фондом Порошенко для передачи в войско (Фото:Петро Порошенко / Facebook)

После полномасштабного вторжения России и до 24 августа 2023 года Фонд пятого президента Украины Петра Порошенко вместе с предприятиями, такими как Roshen, и общественной организацией Справа громад направил на нужды Вооруженных Сил Украины 3 109 203 000 гривен, или более 93 млн США (с учетом курса на момент платежей).



Об этом сообщается на странице Фонда Порошенко в Facebook.

Были куплены бронежилеты, кевларовые шлемы, вооружение, в частности пулеметы, снайперское оборудование и т.д. Также приобретены турникеты, «натовские» аптечки, продуктовые наборы, горючее, средства для строительства фортификационных сооружений.

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На фронт передали более 100 полноприводных пикапов.

11 итальянских бронемашин MLS SHIELD теперь в распоряжении Десантно-штурмовых войск.

Пикапы для ВСУ / Фото: ОО Справа громад

В Великобритании для нужд украинской армии приобретено более 300 грузовиков Leyland DAF, а также 14 бронемашин Spartan, два танковых тягача Oshkosh. Первые мощные тягачи DAF YA 444X с манипуляторами для артиллерии уже поставлены войскам. Также законтрактованы большие грузовики Foden, способные поднять и перевезти любой груз весом до 18 тонн. Первые пять этих машин уже поступили бригадам ВСУ.

Армии передано более 350 беспилотников Autel. Также реализуется крупный контракт на поставку более 20 комплексов БПЛА Poseidon, 14 из них уже в армии.

Бригадам ВСУ и Нацгвардии пятый президент передал партию беспилотников Matrice 30T. 24 квадрокоптера, оснащенные мощной оптикой с 16-тикратным зумом, способны подниматься на 7 километров, развивают скорость до 80 километров в час. Кроме этого, Порошенко отправил военным еще 148 квадрокоптеров и шесть БПЛА Валькирия.

Поставлено и несколько десятков тысяч гранатометных боеприпасов для сброса с дронов.

Совместно с волонтерами изготовлено 70 банно-прачечных комплексов, они должны обеспечить комфортные условия военным, которые выходят на короткий отдых с передовой. Запрос на эти комплексы очень велик, запланировано изготовить 150 таких мобильных бань, говорят представители фонда.

Также в войско поставлены 22 передвижные авторемонтные мастерские, бронемашины и тягачи, автобусы, тепловизоры, приборы ночного видения, электрогенераторы, сотни цифровых радиостанций, Старлинки, более 50 тысяч комплектов военной зимней одежды, системы очистки воды и тому подобное.

В то же время многие проекты пока не подлежат разглашению по соображениям безопасности, добавили в фонде.

По данным NV на конец мая 2023 года, из общей суммы донатов на оборону Украины в почти 100 млрд грн частные компании перечислили около 18 млрд. Наиболее щедрым донатором на ВСУ среди частных компаний был Метинвест (бенефициар — Ринат Ахметов), на втором месте — Roshen (бенефициары — семья Петра Порошенко), на третьем — Vodafone.