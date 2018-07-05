Фонд по финансированию украинских разработок. Как будут выделять средства на развитие науки

Специалисты рекомендовали 40% средств на науку распределять с помощью конкурса на лучшие проекты

Украинские ученые будут получать гранты от государства на свои исследования. Кабинет министров создал Национальный фонд исследований Украины, который будет финансировать разработки. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Отбирать проекты будут на конкурсной основе. При этом гранты ученые смогут получать индивидуально, коллективно и даже на целый институт, сообщила министр образования и науки Лилия Гриневич.

Украине нужны международные ученые, которые будут проводить экспертизу всех проектов

По ее словам, два года назад в рамках европейской программы Горизонт - 2020 провели аудит научно-инновационной системы Украины. Специалисты рекомендовали 40% средств на науку распределять на конкурсной основе на лучшие проекты, в том числе на фундаментальные исследования, а не просто на здания и зарплаты.

Из-за нехватки финансирования украинская наука отстает от показателей Израиля, Турции, особенно от стран Евросоюза, добавила Гриневич. В этом году на науку из бюджета выделили более 6 млрд грн. - это лишь 0,25% от ВВП.

"Грантовая поддержка должна быть 40%, мы дойдем до 10-15%. Национальный фонд исследований будет воздерживаться от финансирования науки при условии достижения 0,5% ВВП", - сообщила Гриневич.

Еще в 2015 году парламент принял закон о научной и научно-технической деятельности.

Как будет работать фонд исследований и на что выделять гранты

Гранты фонд будет выделять на научные исследования и разработки, проведение и участие ученых в конференциях, симпозиумах, совместных исследованиях, стажировках за рубежом и популяризацию науки.

Фонд является некоммерческой организацией и не имеет цели получать прибыль

Органами управления фонда является глава, наблюдательный совет, научный совет и дирекция. В нем не может работать больше 60 человек.

В течение двух месяцев комитет Национального совета по вопросам развития науки и технологий должен сформировать персональный состав научного совета фонда.

В частности, она будет формировать условия конкурса, определять приоритетные направления среди проектов и проводить их экспертизу. Сам исполнительный директор фонда будет организовывать и проводить конкурсы, заключать договоры и контролировать использование средств.

Согласно расчетам, в следующем году на фонд и гранты планируют потратить 660 млн грн. В 2020 году - почти 700 млн грн. Однако казна фонда будет наполняться как из государственного бюджета, так и из добровольных взносов. Фонд является некоммерческой организацией и не имеет цели получать прибыль.

Эксперты научного сообщества

Государство должно обеспечить сопровождение финансовое и юридическое, чтобы Национальный фонд заработал как можно быстрее.

Гранты можно получить индивидуально, коллективно и на целый институт

В частности, создать юридическое лицо, обеспечить финансирование его работы и экспертов, которые будут отбирать проекты на получение грантов, заявила заместитель глава Совета молодых ученых Национальной академии науки Украины Юлия Безвершенко.

По ее словам, кроме избрания людей в органы, уже нужно искать экспертов в научном сообществе, которые будут проводить экспертизу проектов из всех наук. Как один из вариантов - привлечение международных ученых, которые помогали бы во время отборов на гранты. Это позволит более четко определять научный уровень проекта, его конкурентоспособность.

В этом году начнут аттестацию украинских вузов по их научной деятельности - это позволит в будущем начать базовое финансирование университетской науки по результатам такой аттестации.