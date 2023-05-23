Плодотворное сотрудничество: как Общество Красного Креста Украины при поддержке Фонда Кока-Кола помогает украинцам 23 мая, 11:30 Новости компаний Кока-Кола Бевериджиз Украина

Как только началось полномасштабное вторжение России на территорию Украины, компания Кока-Кола, Coca-Cola HBC и Фонд Кока-Кола начали оказывать украинцам активную гуманитарную поддержку, сотрудничая с Обществом Красного Креста Украины.

С февраля прошлого года Система Компаний Кока-Кола для оказания гуманитарной помощи людям, пострадавшим от войны, и для поддержки сотрудников компании, работающих в Украине, выделила более $20 млн.

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За это время Система Компаний Кока-Кола обеспечила людей по всей Украине жизненно необходимыми продуктами питания и водой, в том числе и 5 млн л собственной продукции. Более того, она также поддерживает процессы восстановления местных громад и оказывает помощь внутренне перемещенным лицам и беженцам, переехавшим в соседние страны.

Фото: Кока-Кола Бевериджиз Украина

А Общество Красного Креста Украины в сотрудничестве с Итальянским Красным Крестом и при поддержке Кока-Кола в Европе доставили 70 000 продуктовых наборов в Украину в декабре 2022 года.

Очередной этап гуманитарной помощи

Сейчас Система Компаний Кока-Кола в сотрудничестве с Обществом Красного Креста Украины занимается передачей 54 электрогенераторов в больницы, школы, детские сады, интернаты и центры для временно перемещенных лиц. 40 из этих генераторов имеют мощность 10 кВт, а 14 — это мощные генераторы по 50 кВт каждый.

Фото: Кока-Кола Бевериджиз Украина

В фокусе внимания три региона: город Запорожье, находящийся относительно близко к линии фронта, населенные пункты Львовской области, которые стали временным домом для сотен тысяч украинцев, а также несколько территориальных громад Закарпатья.

Учреждения и организации, которые стали центрами временного размещения внутренне перемещенных лиц в разных регионах Украины, получат по одному-два генератора. А 5000 дополнительных спальных наборов, в состав которых входят одеяло, подушка, постельное белье и полотенце, уже получили или вскоре получат внутренне перемещенные лица в 17 заведениях, таких как Житомирская больница № 1 — 485 комплектов, общежитие Запорожской политехники — 220 комплектов и другие.

Фото: Кока-Кола Бевериджиз Украина

Андрей Бублик, директор по корпоративным связям и устойчивому развитию Coca-Cola HBC в Украине, Армении и Молдове по этому поводу рассказал: «Зимой Кока-Кола привезла в Украину 70 000 продуктовых наборов для жителей, пострадавших громад и внутренне перемещенных лиц, а сейчас Фонд Кока-Кола усиливает учреждения, которые принимают внутренне перемещенных лиц: модульные городки, общежития, больницы, интернаты, амбулатории и другие, обеспечивая их одеялами, подушками, постельным бельем и генераторами. Также электрогенераторы поедут в общины в разных уголках Украины. Это сделает общины менее уязвимыми и более защищенными, более устойчивыми к вызовам».

Модульный городок для ВПЛ в Сиховском районе Львова

Сюда представители компании Кока-Кола и Украинского Красного Креста передали 1410 постельных комплектов и один мощный генератор.

Фото: Кока-Кола Бевериджиз Украина

«Работаем над тем, чтобы помочь как можно большему количеству людей, — отметил во время брифинга глава Львовской областной организации Общества Красного Креста Украины Иван Семерак. — Периодически получаем запросы от учреждений, которые нуждаются в помощи. С Компанией Кока-Кола сотрудничаем уже не первый год. Ранее получали от них напитки, которые раздавали семьям ВПЛ. В частности, на Львовскую область мы получали пять траков с напитками».

«Более 14 лет продолжается сотрудничество Общества Красного Креста Украины с Системой Компаний Кока-Кола в Украине. С начала полномасштабного вторжения мы аккумулируем все возможные ресурсы и работаем над тем, чтобы помочь как можно большему количеству людей. Ведь, объединяя наши усилия, мы поможем многим людям и громадам, оказавшимся в трудном положении», — отметил Максим Доценко, генеральный директор Национального комитета Общества Красного Креста Украины.