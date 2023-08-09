Больше, чем платформа для HIMARS. В США производят новую партию грузовиков FMTV A2 для Украины: что это за машины 9 августа, 10:19 Сюжет NV Премиум Грузовик FMTV A2 (Фото:oshkoshdefense.com)

Американская компания Oshkosh Defense получила от Минобороны США новый контракт на производство семейства средних грузовиков FMTV A2, предназначенных в том числе и для Вооруженных сил Украины.

Министерство обороны США объявило о контракте на сумму $201,5 млн в конце июля, он должен быть выполнен ориентировочно до 31 июля 2025 года. Часть этих средств выделена из Инициативы содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative), что свидетельствует о назначении как минимум части грузовиков для ВСУ. В целом заказ рассчитан на около 600 грузовиков, уточняет Милитарный.

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В своей инфографике NV напоминает, в особенность грузовиков FMTV A2 от Oshkosh и как они могут помочь ВСУ.