ФЛП может стать банкротом официально. Что разрешается кредиторам

Дела о банкротстве физлиц будут рассматривать хозяйственные суды с участием арбитражного руководящего

Верховная Рада приняла Кодекс по процедуре банкротства. Об этом - в сюжете Радио НВ.

За соответствующий законопроект проголосовали 237 народных депутатов. Документом предусматривается возможность признавать банкротами физических лиц. До принятия закона в действующем законодательстве такой опции не было.

Предварительно депутаты рассмотрели более 1300 поправок, отметил глава комитета по вопросам экономической политики Андрей Иванчук, который представлял документ.

"Мы создадим Институт банкротства физических лиц. Добросовестный должник, который стал жертвой экономического кризиса или валютного потрясения, может принять решение, что он хочет начать процедуру банкротства. А не быть в долговой яме до смерти", - сказал Иванчук.

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Украина сможет подняться на 9-10 позиций в рейтинге Doing Business благодаря таким решением, добавил Иванчук. Из кодекса ко второму чтению убрали нормы по автоматизированному аресту счетов, единого электронному реестру должников и мировому соглашению.

Что такое Кодекс по процедуре банкротства

Кодекс по процедуре банкротства должен повысить уровень защищенности прав кредиторов. Теперь разрешается продавать имущество банкротов на электронном аукционе через единую систему. Но должно быть обязательное согласование с банкротом о стартовой цене лота, тексте объявления, стоимости содержания.

Цель закона - восстановить финансовое положение клиента на справедливых основаниях

Для должников-юридических лиц устанавливают условия и порядок восстановления платежеспособности.

Дела о банкротстве физлиц будут рассматривать хозяйственные суды с участием арбитражного управляющего. Доступны две процедуры - судебная и досудебная. В частности, в суде можно будет договориться о реструктуризации или удовлетворить требования кредитора. При этом нельзя списать долги по кредитам на отдых, развлечения, покупку предметов роскоши, а также долги, появившиеся от участия в азартных играх и пари.

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Возможность стать банкротом - это необходимый шаг для защиты прав клиента, отметил кандидат экономических наук, управляющий партнер консалтинговой компании Финансовая студия Евгений Невмержицкий.

"Цель этого закона - восстановить финансовое положение клиента на справедливых основаниях. Человеку необходимо оставить жизненно важные ресурсы. Это не должно быть элементом манипуляции. Типа объявил себя банкротом, переписал все имущество на родственников и дальше себя прекрасно чувствует. Нет, для этого существует судебное разбирательство", - заявил Невмержицкий.

Кодекс по процедуре банкротства будет введен в действие через полгода и результаты можно будет оценить только весной.