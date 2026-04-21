— Флеш сказал, что, кажется, это первый случай, когда так прицельно пытаются убить прямо конкретного человека. Те четыре реактивных шахеда, по его оценкам, летели именно в его дом в Броварском районе. Как вы оцениваете то, что произошло? Мы впервые столкнулись с таким случаем?

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— Не знаю, насколько это первый случай. Ликвидация с помощью каких-то крупных средств поражения уже была, и не раз.