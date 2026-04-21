«Бухгалтерия войны становится для нас более приятной». Серж Марко — о покушении дронами на Флеша, Туапсе в огне и Беларуси как угрозе
На спутниковом снимке виден дым после атаки беспилотников на российский нефтяной объект в черноморском порту Туапсе (Фото: Vantor/Handout via REUTERS)
Военнослужащий батальона беспилотных систем 59-й штурмовой бригады СБС Серж Марко в интервью Radio NV — о реактивных шахедах, которые атаковали дом советника министра обороны Сергея Флеша Безкрестнова, дальнобойных ударах Украины и бухгалтерии войны.
— Флеш сказал, что, кажется, это первый случай, когда так прицельно пытаются убить прямо конкретного человека. Те четыре реактивных шахеда, по его оценкам, летели именно в его дом в Броварском районе. Как вы оцениваете то, что произошло? Мы впервые столкнулись с таким случаем?
— Не знаю, насколько это первый случай. Ликвидация с помощью каких-то крупных средств поражения уже была, и не раз.