«Бухгалтерия войны становится для нас более приятной». Серж Марко — о покушении дронами на Флеша, Туапсе в огне и Беларуси как угрозе

21 апреля, 21:16
NV Премиум
Google Читайте NV в Google
На спутниковом снимке виден дым после атаки беспилотников на российский нефтяной объект в черноморском порту Туапсе (Фото: Vantor/Handout via REUTERS)

На спутниковом снимке виден дым после атаки беспилотников на российский нефтяной объект в черноморском порту Туапсе (Фото: Vantor/Handout via REUTERS)

Автор: Алексей Тарасов

Военнослужащий батальона беспилотных систем 59-й штурмовой бригады СБС Серж Марко в интервью Radio NV — о реактивных шахедах, которые атаковали дом советника министра обороны Сергея Флеша Безкрестнова, дальнобойных ударах Украины и бухгалтерии войны.

 — Флеш сказал, что, кажется, это первый случай, когда так прицельно пытаются убить прямо конкретного человека. Те четыре реактивных шахеда, по его оценкам, летели именно в его дом в Броварском районе. Как вы оцениваете то, что произошло? Мы впервые столкнулись с таким случаем?

Реклама

— Не знаю, насколько это первый случай. Ликвидация с помощью каких-то крупных средств поражения уже была, и не раз.

Теги:   Интервью NV Радио NV Война России против Украины Флеш (Сергей Бескрестнов) Украина-Беларусь

Google Читайте NV в Google

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies