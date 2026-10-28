Советник президента по технологическим вопросам Сергей Бескрестнов (Флеш) предположил, что из-за возможного применения Россией дронов с оптической навигацией Украине может потребоваться ограничить ночное освещение дорог и трасс.

Об этом он написал в среду, 28 октября, в своем Telegram.

«В 2022 году мы делали это из страха и непонимания, а сейчас, вероятно, придется действовать осознанно», — отметил Флеш.

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По его словам, это может потребоваться, если РФ начнет массово использовать в ночное время дроны Герань-5 и другие беспилотники или ракеты с модулем оптической навигации Сусанин. Особое внимание, по его мнению, придется уделить освещению дорог и трасс.

Новые российские дроны и ракеты — главное

22 октября Флеш заявил, что российские войска начали атаковать Украину новой модификацией реактивного дрона Герань-5 — Герань-5 К5-К. По его словам, аппарат оснащен системой оптической навигации и обладает увеличенными дальностью, скоростью и высотой полета.

21 октября Сергей Бескрестнов сообщил о появлении на фронте нового российского ударного беспилотника, похожего на БпЛА Ланцет. Позже советник президента добавил, что уже имеется информация о названии беспилотника, его производителе и технических характеристиках, однако пока эти данные не подтверждены, поэтому он не стал их обнародовать.

22 октября в Главном управлении разведки Минобороны Украины (ГУР МО) сообщили, что оккупанты начали применять новую крылатую ракету Филин в конце этого лета. Украинские специалисты, в частности, опубликовали интерактивную 3D-модель, перечень составных частей и данные об электронной компонентной базе ракеты. Как уточнили в ГУР, на данный момент существуют версии Филина с боевой частью массой 50 и 100 килограммов.

По словам разведчиков, новая российская крылатая ракета имеет фюзеляж из композиционного материала (угле- и стеклопластика) длиной 3,5 метра и размах крыльев 3 метра. Некоторые элементы изготовлены с использованием технологии 3D-печати. Максимальная скорость, заявленная оккупантами, — 800 км/ч, дальность — до 1200 км.