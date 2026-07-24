В ночь на 24 июля Силы обороны Украины ракетами FP-5 Фламинго поразили завод Авитек в российском городе Киров. Завод расположен на расстоянии более 1200 километров от Украины.

По предварительным данным, ракета попала в один из крупнейших корпусов предприятия, сообщает портал Defense Express.

Отмечается, что завод Авитек (АО Вятское машиностроительное предприятие Авитек) является одним из крупных оборонных предприятий РФ. Его территория занимает около 60 гектаров и включает десятки производственных корпусов. Точное место попадания ракеты станет известно после появления дополнительных фото- и видеоматериалов с территории предприятия или спутниковых снимков.

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Defense Express предполагает, что предварительно речь идет о поражении одного из крупнейших корпусов завода.

«Удар по российскому заводу Авитек — это одновременный удар по производству двух видов вооружений. Основная продукция этого предприятия — зенитные ракеты и комплектующие к ЗРК Тор», — отметили аналитики.

Завод входит в состав концерна Алмаз-Антей — одного из ключевых разработчиков и производителей российских систем противовоздушной обороны. Это может свидетельствовать об участии предприятия в более широкой кооперации в сфере производства вооружений.

Кроме того, по данным украинской разведки, Авитек производит компоненты для крылатых ракет. В частности, предприятие выпускает пусковые газогенераторы 526 М, используемые для запуска турбореактивных двигателей ТРДД-50 и Р95, которые устанавливаются на российских ракетах Х-101, Калибр, Р-500 (для ОТРК Искандер), а также Х-59.

Также завод участвует в производстве и ремонте катапультных кресел К-36, которые устанавливаются на многих самолетах российской тактической авиации, бомбардировщиках Ту-22М и стратегических самолетах Ту-160.

Ранее Telegram-канал Astra сообщил, что утром 24 июля в российском Кирове прогремели взрывы, после чего на территории завода Авитек вспыхнул пожар. Это предприятие занимается производством зенитных ракет для армии РФ.

OSINT-аналитики установили, что речь идет о Вятском машиностроительном предприятии Авитек, расположенном на Октябрьском проспекте в Кирове. По данным мониторингового канала Exilenova+, удар, предположительно, был нанесен ракетами Фламинго. Зафиксировано попадание в одно из центральных зданий завода, где в момент атаки могли находиться сотрудники.

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Позже главный конструктор и совладелец компании Fire Point Денис Штилерман опубликовал видео запуска ракеты Фламинго по заводу.

Удар по Авитеку подтвердил и президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, завод поставляет компоненты для авиационной и ракетной техники армии РФ.