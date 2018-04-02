Флагман украинского флота Гетман Сагайдачный впервые с начала года вышел в море

Вместе с Гетманом Сагайдачным из Одессы ушли и турецкие корабли

В понедельник, 2 апреля, крупнейший украинский военный корабль, флагман Военно-морских сил Украины Гетман Сагайдачный впервые в 2018 году вышел в море.

Как передает Думская, примерно в 9 утра фрегат покинул Практическую гавань Одесского порта.

Спустя два часа вышли в море турецкие корабли, которые зашли в Одесский порт 30 марта. Первым отчалил корвет TCG Buyukada F512, за ним - фрегат TCG Salihreis F-246.

Украинский и турецкие корабли проведут совместные маневры по программе PASSEX, после чего турецкие корабли окончательно покинут территориальные воды Украины.

Напомним, что в мае 2017 года фрегат ВМС Гетман Сагайдачный был отправлен на ремонт.