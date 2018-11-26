Флагман украинского флота Гетман Сагайдачный вернулся на базу

В понедельник, 26 ноября, корабли ВМС Украины после выхода в море по боевой тревоге начали возвращаться на базы.

Как сообщает ТСН, крупнейший украинский военный корабль, фрегат Гетман Сагайдачный и несколько боевых кораблей вернулись на базу в Одессу.

После инцидента в Керченском проливе, по данным издания, значительно усилили охрану территории отряда морской охраны в Мариуполе Донецкой области, пограничники вывели в море большое количество техники с боекомплектом.

"Под Мариуполем началось укрепление второй линии обороны для противодействия высадке российского десанта. В самом городе все довольно спокойно, но чувствуется определенное напряжение. В полиции сообщили, что уже усилены меры безопасности на блокпостах, на железнодорожных и автовокзалах, а также на стратегических объектах", - говорится в сообщении.

Напомним, что 25 ноября в результате акта военной агрессии России в районе Керченского пролива весь состав ВМС Украины подняли по тревоге.

Утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.

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В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".

Министерство иностранных дел Украины заявило, что действия российских пограничников в Черном и Азовском морях "перешли черту и стали уже агрессивными".

После инцидента российские власти в одностороннем порядке закрыли Керченский пролив для прохода гражданских судов.

Украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом, включая 23 украинских военных моряков - членов экипажей, позже их доставили в оккупированную Керчь. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков.

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Из-за действий РФ в Украине провели экстренное заседание СНБО. 26 ноября президент Петр Порошенко подписал указ, который вводит в действие решение СНБО о введении военного положения в Украине до 14:00 25 января 2019 года.

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Действия России осудили многие иностранные дипломаты и страны Запада, включая МИД Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, службу внешних связей ЕС, НАТО и т.д.

Указ президента Украины Петра Порошенко о введении военного положения: полный текст

Военное положение в Украине: все, что нужно знать